Papel, Yapay Zeka ve Akıllı Ürünlerle Finansı Yeniden Tasarlıyor

Amani bizim için sadece bir çözüm sağlayıcısı değil, stratejik bir teknoloji ortağı. KYC süreçlerinde saniyeler içinde doğrulama yapabilen, tamamen yapay zekâ tabanlı bir sistemi çok yakında devreye alacağız. Bu entegrasyon sayesinde kullanıcı deneyimini önemli ölçüde kolaylaştırmayı, güvenlik standartlarımızı da bir üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Dünyada tanınan bir teknolojiyle yapılacak bu iş birliği, Papel’in vizyonunu da global bir seviyeye taşıyacak.

Yapay zekâ demişken… bu teknoloji artık neredeyse her yerde konuşuluyor. Papel’de AI nerelere dokunacak?

Aslında her yere. Çağrı merkezinde robot asistanlarımızın müşteriyi tanıdığı, duygusal tonu analiz edip doğru yönlendirme yapabildiği bir sistemi devreye alıyoruz.

Operasyon tarafında süreçleri izleyen ve kendi kendine öğrenen algoritmaların test aşamaları tamamlanmak üzere. Ayrıca teknoloji entegrasyonu tarafında, yapay zekâ destekli asistanlarımız sayesinde müşterilerimizin entegrasyon süreçlerini çok daha hızlı ve kolay hale getireceğiz.

Yakın dönemde yapay zekâyı sadece operasyonel süreçlerde değil, büyüme ve pazarlama tarafında da aktif şekilde kullanmaya başlayacağız. Veri analitiği modellerimizle doğru müşteri segmentasyonunu yapabilecek, kullanıcı davranışlarını analiz ederek kişiselleştirilmiş kampanyalar tasarlayabileceğiz. Böylece kullanıcılarla daha doğru zamanda, daha anlamlı bir şekilde buluşarak etkileşimi sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz.

Kısacası, sistem çok yakında sadece “cevap veren” değil, “anlayan ve önceden çözüm üreten” bir yapıya dönüşecek.