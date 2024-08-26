Pandemiden Sonra Hâlâ Ebeveynleriyle Aynı Evde Yaşamak Zorunda Kalanların Dramı

Pandemiden önce hepimizin iyi kötü bir hayatı vardı. ‘Hastalık’ kelimesi bizi her zamanki kadar korkutur ama üzerine sürekli düşünüp kendimize anksiyete yaratacak noktaya getirmezdik. Bizim yaş grubu için anne - babalarımız zaten kendi hallerinde yaşayıp giderler, biz de onları ara sıra yoklar, hal hatır sorardık. Aslında her şey olması gerektiği gibiydi. İyi kötü bir maaşımız ya da gelirimiz, kendimize göre dertlerimiz, canımız sıkkın olduğunda kucaklaşacak dostlarımız ve akıp giden bir sosyal hayatımız vardı. Kendimizi bu kadar yalnızlaştırmadığımız, kendi isteğimizle arada kabuğumuza çekildiğimiz ve yine kendi isteğimizle o kabuktan çıktığımız inziva zamanlarımız olurdu. Kimse, yalnızlığa methiyeler düzmez, insanlara karşı bu kadar tahammülsüzleşmezdi.

Gel gelelim bir gün tam da filmlerde olacağını düşündüğümüz şey oldu, dünya eve kapandı. Zaman zaman önüme arşivden fotoğraflar ve videolar düştüğünde yaşadığım huzursuzluk hâlâ tazeliğini koruyor. O fotoğraflara bakmaya dayanamıyorum, bana o zamanki çaresizliğimi hatırlatıyor. Biz neler yaşamışız be sevgili okur…

P.S. (Pandemiden Sonra)

İşte ne olduysa o pandemi sırasında oldu. Yazacaklarımdan sonra muhtemel linçin kapımı çalacağını bilsem de, gözlemlediğim şeyin haklılığını da sonuna kadar savunacağım.

Başta da dediğim gibi bu gözlemlediğim hikâyenin kahramanı sadece kadınlar değil, erkekler de oldu.

Pandemide evde yalnız bırakmak istemedikleri anne ya da babalarını (neden ayrı yazıyorum; çünkü genellikle birlikte yaşayan ebeveynleri olanlar bunu daha az yaşadığı için) birlikte yaşamaya ikna etti bizim yetişkin nesil. Ya onların yanına taşındılar ya da onların evlerini kapatıp kendi yanlarına taşınmalarını istediler. Buraya kadar her şey anlaşılır gidiyor elbette. Çünkü o dönem hepimizin işleri bozuldu, kimimiz dükkanlarımızı kapattık, kimimiz işlerimizden atıldık, iş yeri sahipleri direnemedi, çalışanlar patronların iki dudağı arasına baktı işsiz kalıp kalmayacaklarını öğrenmek için. Gelir düşünce, evi çekip çevirmek zorlaştı ve bu da aile yanına taşınmak için önemli sebeplerden biri oldu. Hem onların sağlığını düşünmek hem artık gelmeyen gelirin zorluğunu hafifletmek, hem de o kapanma döneminde evde aile sıcaklığı ve güveni içinde olmak pek çoğuna iyi geldi.