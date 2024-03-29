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Oyun Oynayarak Öğreniyorlar: Çocukların Çok Eğlenip Hoşuna Gidecek 10 İngilizce Tekerleme

etiket Oyun Oynayarak Öğreniyorlar: Çocukların Çok Eğlenip Hoşuna Gidecek 10 İngilizce Tekerleme

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 17:01

Çocukların mutlu ve kolay bir şekilde İngilizce öğrenebilmesinin en güzel yollarından biri oyun oynamak. Neşeli gülücükler eşliğinde çocuklarınızla İngilizce tekerlemeler söyleyerek onların gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Hem eğitici hem de eğlendiren tekerlemeler sizinle!

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1. Silly squirrels swiftly scurry, searching for scrumptious snacks.

Gündelik kelimelerin yanında değişik kelimelerin bulunduğu bu eğlenceli tekerleme sayesinde kelime haznesinde gelişmeler yaşanabilir. Şapşal sincapların yemek aramasına yardım edip onlarla birlikte atıştırma yapan çocuklar düşünün!

2. Four fine fresh fish for you

Bu tekerlemeyi söylemek ne kadar eğlenceli! Bir de içerisinde bir sürü kelime barındırması harika. Sayı, hayvan ve bağlaç barındırması çocuğun gelişimine katkı sağlar.

3. Five little ducks

'Five little ducks went out one day

Over the hills and far away.

Mother duck said, 'quack quack quack'.

But only four little ducks came back.'

Biraz da uzun tekerlemelere bakalım! Şarkı söyler gibi söyleyebileceğiniz bu tekerleme, beş yavru ördek ve bir anne ördeğin hikayesini anlatıyor. Kolay kelimelerin yer aldığı bu tekerleme ile çocuğunuz çok eğlenecek.

4. Giggling ghost gather gleefully, getting ready to play games

Keyifli bir tekerleme daha! Hem anlamının hem de söylemesinin komik olması çocuğun yüzünde bir gülümseme oluşturabilir. Bu tekerlemeyi söylerken kıkırdayan sadece hayaletler olmaz, çocuklar da kıkırdamaya başlar.

5. Twinkle twinkle little star

'Twinkle twinle little star,

How I wonder what you are!

Up above the world sı high,

Like a diamond in the sky.'

Şarkı eşliğinde söylenebilecek bir diğer tekerleme! Küçük bir yıldızı merak eden çocuğun söylemlerinin bulunduğu bu tekerleme çocuklara İngilizceyi öğretirken aynı zamanda onların meraklarını arttırabilir.

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6. Boucing bunnies bounce beside blooming bluebells, blissfully nibbling

Söylemesi aşırı tatlı olan bu tekerlemenin anlamı da bir ayrı tatlı. Bir çocuğun minik ağzı ile bu tekerlemeyi söylediğini düşünün! Çiçeklerin yanında zıplayan tavşanların mutluluğu çocuklara da yansır.

7. Jolly jellyfish joyfully jiggle, joining a jubilant jellyfish jamboree

İngilizce kelimeler öğrenip kelimelerin telaffuzunu öğrenmenin eğlenceli yolu tekerlemeleri tekrar etmektir. Çocuk değişik deyimleri öğrenirken tekerlemenin ritmi ile eğlenebilir.

8. Slinky snakes silently slither through the sandy soil, seeking shade

Bir hikayenin başlangıcı gibi olan bu tekerlemeyi uzatabilir ve daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Yılanın yaşadığı maceraları İngilizce tekerlemeden yola çıkarak İngilizce bir şekilde hikaye anlatımı yapılabilir!

9. Curious cats climb crumbling cliffs, cautiously chasing cunning critters

Meraklı çocukları cezbedebilecek bir tekerleme! Meraklı kedilerden bahseden tekerlemeyi çocuğunuzla aynı anda söyleyebilir ve çocuğunuzun yaratıcılığını görebilmek için ritim eklemesini isteyebilirsiniz. Eminim ortaya çok tatlı bir görüntü çıkar.

10. Old MacDonald had a farm

'Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.

And on his farm, he had a cow, E-I-E-I-O

With a moo moo here and a moo moo there,

Here a moo, there a moo everywhere a moo moo.'

Bu uzun tekerleme ile çocuğunuzla karşılıklı dans edebilirsiniz. Bir çiftliği anlatan bu tekerleme şarkı gibi söylendiğinde çocuğun mutluluğuna mutluluk katar ve İngilizce'ye olan sevgisi artar!

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