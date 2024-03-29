Oyun Oynayarak Öğreniyorlar: Çocukların Çok Eğlenip Hoşuna Gidecek 10 İngilizce Tekerleme
Oyun Oynayarak Öğreniyorlar: Çocukların Çok Eğlenip Hoşuna Gidecek 10 İngilizce Tekerleme
Çocukların mutlu ve kolay bir şekilde İngilizce öğrenebilmesinin en güzel yollarından biri oyun oynamak. Neşeli gülücükler eşliğinde çocuklarınızla İngilizce tekerlemeler söyleyerek onların gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Hem eğitici hem de eğlendiren tekerlemeler sizinle!
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1. Silly squirrels swiftly scurry, searching for scrumptious snacks.
2. Four fine fresh fish for you
3. Five little ducks
4. Giggling ghost gather gleefully, getting ready to play games
5. Twinkle twinkle little star
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6. Boucing bunnies bounce beside blooming bluebells, blissfully nibbling
7. Jolly jellyfish joyfully jiggle, joining a jubilant jellyfish jamboree
8. Slinky snakes silently slither through the sandy soil, seeking shade
9. Curious cats climb crumbling cliffs, cautiously chasing cunning critters
10. Old MacDonald had a farm
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