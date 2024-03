Oyun Oynayarak Öğreniyorlar: Çocukların Çok Eğlenip Hoşuna Gidecek 10 İngilizce Tekerleme

'Five little ducks went out one day

Over the hills and far away.

Mother duck said, 'quack quack quack'.

But only four little ducks came back.'

Biraz da uzun tekerlemelere bakalım! Şarkı söyler gibi söyleyebileceğiniz bu tekerleme, beş yavru ördek ve bir anne ördeğin hikayesini anlatıyor. Kolay kelimelerin yer aldığı bu tekerleme ile çocuğunuz çok eğlenecek.