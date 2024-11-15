Hangi Ünlüyü Tokatlamak İstersin?

Evettttt, yeni bir anketle karşınızdayız. Bazı ünlüler var ki açıklamaları, davranışları ile bizlerde bazı hisler uyandırıyor. Her açıklaması ile de bizi krizlere sokan bu ünlülerin çok yakınımızda olmasını arzu ediyoruz. Ne için mi? Tabii ki tokatlamak için!!!!

Bu ünlülerden hangisini tokatlamak isterdiniz?

Buyurun ankete;👇