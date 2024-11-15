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Hangi Ünlüyü Tokatlamak İstersin?

Hangi Ünlüyü Tokatlamak İstersin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
15.11.2024 - 14:35

Evettttt, yeni bir anketle karşınızdayız. Bazı ünlüler var ki açıklamaları, davranışları ile bizlerde bazı hisler uyandırıyor. Her açıklaması ile de bizi krizlere sokan bu ünlülerin çok yakınımızda olmasını arzu ediyoruz. Ne için mi? Tabii ki tokatlamak için!!!!  

Bu ünlülerden hangisini tokatlamak isterdiniz?

Buyurun ankete;👇

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Sen kimi tokatlamak isterdin?

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