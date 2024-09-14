Orada, Bir Köy Var Uzakta…

Sadece onun için mi? Benzer durumda olan tüm çocuklar için…Haftalardır insan olmaktan utandık. Kötülüğün sınırlarını aşan insan denen mahlukatın neden yaratıldığını sorguladık durduk.

Umutla ekranın önünden ayrılmadık… Gelecek iyi bir haberi kaçırmamak için anneler mutfak bezlerini kenara atıp, babalar çalan telefonlarını kapatıp sus pus olup haberlerin karşısına geçti. Bazen ekranı kapatıp ‘Batsın bu dünya’ diye haykırdık. Gündüz arama çalışmalarını yapanlara ekrandan akıl verdik. Gece rüyalarımızda aradık Narin’i. Çapraz sorgulamaları yaptık üstelik. Şüphelilerin konuşmalarını izledik tekrar. Sırf mimiklerini ve hareketlerinden bir açık bulabilmek için vücut dillerini okuduk.

Narin bir ruha ve bedene sahip benzer durumlar yaşayan tüm çocuklar için dua ettik. Olmadı, kurtaramadık narin yavruları.

Hepimiz Sherlock Holmes olduk. Medyanın bize sunduğu bilgilerle senaryolar ve ihtimaller üzerinde durduk. ‘Acaba’larla başlayan sohbetlerde birbirimizin teori ve öngörülerini çürüttük. Şimdi ise gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecelli etmesi için dua ediyoruz.

Sadece Narin de değil? Tüm çocukları nasıl koruyabileceğimizi düşündük durduk. Carl Sagan’ın “Mavi Silik Nokta” diye tanımladığı bu dünyada, bir toz parçasının içine sıkıştırılmış beynin şeytanla anlaşmasına şahit olduk.

Narin’in cesedini kendisine denildiği için sakladığını iddia eden şüphelinin anlattıkları akla Eichmann davasını getiriyor. Narin’in cesedini sakladığını ifade eden şüpheli, köyün muktediri olarak bilinen kişiden aldığı talimatı yerine getiriyor. Hiç sorgulamadan muktedire boyun eğip, sonrasında peynir almaya gidiyor. Sonrasında namaz kılıp gündelik yaşamdaki rutinlerini değiştirmiyor. Sanki kötülük yapmak günlük hayatta sıradan bir şeymiş gibi.