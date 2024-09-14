Orada, Bir Köy Var Uzakta…

Das Experiment filmini izleyenler hatırlar. İzlememiş olanlar için linkini buraya bırakalım.
https://www.youtube.com/watch?v=u76sGGpkUaQ .
Gerçek hikâyeden oluşan bu film gönüllü deneklerden oluşan bir psiko-sosyal deneyi anlatır. Standford hapishanesinde gardiyan ve mahkûm rolünü üstlenen denekler güç ve iktidar rolüne öyle bürünürler ki, denek olduklarını bilmelerine rağmen içlerindeki şiddet ve şeytani davranışları bastıramazlar. Bu deney insanın içindeki potansiyel kötülüğün belli koşullarda nasıl açığa çıktığını da gösterir bize. Tıpkı Narin olayında olduğu gibi.
Narin’in ve Narin gibi tüm narin çocukların şiddet, fiziksel ve duygusal istismara uğramalarında çuvaldızı kendimize batırmamız gerekmez mi? Sosyal medyada elmalı turta tarifine, duvar pilateslerine, ünlülerin ne yediğine ne içtiğine bakacağımıza, daha iyi yaşam koşulları ve daha iyi eğitim imkanları sağlayarak daha çok çocuğa, aileye dokunmamız gerekmez mi?
Bu kötülükleri yapan aile bireylerinin de geçmişte bir bebek ve çocuk olduğunu düşünürsek, biz ne yaptık ya da yapmadık da bu bebekler büyüyüp kötü yetişkinler oldu diye sorduğumuz oldu mu? Bulunduğumuz şehirden uzak, yetiştiğimiz kültürden ve geleneklerden farklı yerel özelliklere sahip olsalar da hepimiz aynı vatanın evlatlarıyız. Hepimizin insani dokunuşlarda bulunması, çağdaş eğitim politikalarıyla sadece çocukları değil, ebeveynleri, tüm toplumu eğitmemiz orta-uzun vadede bir çözüm olabilir.
‘Bana uzak duran yılan bin yaşasın’ anlayışıyla sadece günlük rutinlerimizi yaşadığımız bir hayat, bu güzel vatanımızın toprağında yaşayan tüm masum yavrulara haksızlıktır. Bugün Narin‘in ve başka çocukların başına gelenlerden hepimiz sorumluyuz. Biraz içinde yaşadığımız fanusun dışına çıkıp, oradaki insanlara ufak dokunuşlarda bulunabiliriz. Çünkü o uzaktaki köy uzakta da olsa,
O köy bizim köyümüzdür.
Gitmesek de görmesek de…
O köy bizim köyümüzdür.
Atiye Gözde Sıdar
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.