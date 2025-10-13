Opera’dan Hem Kedileri Hem İçimizi Isıtan Bir Proje: Türkiye’nin En Büyük Kedi Mahallesi

Proje “Türkiye’nin En Büyük Kedi Mahallesi” olsa da, belirli bir bölgeyi kapsamıyor. Mahalle, HAÇİKO Gönüllüleri ve Sarıyer Belediyesi ekiplerinin kedi nüfusunun yoğun yer aldığı bölgelerle başlıyor ve projenin ilk adımlarını oluşturuyor. Kedi evlerine ihtiyaç duyulan her yer de mahallenin bir parçası oluyor. Projeye destek olan herkesle birlikte artan kedi evleri, mahallenin bir köşesinde hayat buluyor.

Bu sayede birçok farklı bölgedeki minik dostlarımızın kışın zor koşullarından en az şekilde etkilenmesi amaçlanıyor.