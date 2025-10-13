onedio
Opera'dan Hem Kedileri Hem İçimizi Isıtan Bir Proje: Türkiye'nin En Büyük Kedi Mahallesi

Opera’dan Hem Kedileri Hem İçimizi Isıtan Bir Proje: Türkiye’nin En Büyük Kedi Mahallesi

13.10.2025 - 15:34

Günlük yaşamımızın hem evlerde hem sokakta bir parçası haline gelmiş en önemli detaylarından biri şüphesiz kediler. Hatta öyle ki artık ülkemiz neredeyse tüm dünyada kedileriyle bilinir hale geldi. Tabii sayıları artık milyonları aşan kediler her ne kadar tatlılıklarıyla hayatımıza neşe katsa da, aynı yaşam alanlarını paylaştığımız bu sevimli canlılara karşı önemli sorumluluklarımız bulunuyor.

Dijital kedi animasyonundan alınan ilhamla Türkiye’nin en büyük kedi mahallesi

Dünyanın önde gelen web tarayıcılarından Opera, tam da bu konuda çok büyük bir adım attı. 16 Ekim Dünya Kedi Günü kapsamında İstanbul’un sokaklarını kedi evleriyle donatılıyor. Şirketin yeni ürünü olan Opera Air’ın “Mindful Cat” animasyonundan alınan ilhamla yola çıkarak HAÇİKO (Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği) ve Sarıyer Belediyesi iş birliğiyle “Türkiye’nin En Büyük Kedi Mahallesi” kuruluyor.

Projeyle birlikte yüzlerce kedi evi, “Sarıyerli” kedilerle buluşuyor

Proje “Türkiye’nin En Büyük Kedi Mahallesi” olsa da, belirli bir bölgeyi kapsamıyor. Mahalle, HAÇİKO Gönüllüleri ve Sarıyer Belediyesi ekiplerinin kedi nüfusunun yoğun yer aldığı bölgelerle başlıyor ve projenin ilk adımlarını oluşturuyor. Kedi evlerine ihtiyaç duyulan her yer de mahallenin bir parçası oluyor. Projeye destek olan herkesle birlikte artan kedi evleri, mahallenin bir köşesinde hayat buluyor. 

Bu sayede birçok farklı bölgedeki minik dostlarımızın kışın zor koşullarından en az şekilde etkilenmesi amaçlanıyor.

Opera’nın Mindfulnes odaklı web tarayıcısı Opera Air kısa süre önce kullanıcılarla buluşmuştu. Gün içerisinde bilgisayar başında geçirilen stresli ve yoğun tempoyu en aza indirmek için birçok rahatlatıcı özellik sunan Opera Air, yeni özelliğiyle bu sakinleştirici tarayıcı deneyimini büyütüyor. Yeni özelliği “Mindful Cat” ile artık Opera Air içerisinde yaşayan bir kedi animasyonu olacak!

Bu kedi animasyonu gün boyu sevimli hareketleri, rahatlatıcı mırıltıları ve sevimliliğiyle kullanıcılara daha keyifli ve dingin bir tarayıcı deneyimi sunacak.

Her 10 yeni Opera Air kullanıcısı mahalleye 1 yeni ev ekleyecek!

16 Ekim Dünya Kedi Günü vesilesiyle başlayan “Türkiye’nin En Büyük Kedi Mahallesi” projesiyle, bu özel gündeki her bir Opera Air indirmesi mahalleyi büyütecek. Opera Air indiren her 10 kullanıcı, mahalleye +1 ev ekleyecek ve Türkiye’nin en büyük kedi mahallesinin oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Sen de bu linke tıklayarak masaüstü veya dizüstü bilgisayarın için Opera Air indirebilir, soğuk kış günlerinde İstanbul’daki kedilere ev sahipliği yapacak bu mahallenin büyümesine katkı sağlayabilirsin.

Ayrıca bu önemli projenin paydaşlarından HAÇİKO’ya bağış yapmak için de buraya tıklayabilirsin.

