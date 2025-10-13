Opera’dan Hem Kedileri Hem İçimizi Isıtan Bir Proje: Türkiye’nin En Büyük Kedi Mahallesi
Günlük yaşamımızın hem evlerde hem sokakta bir parçası haline gelmiş en önemli detaylarından biri şüphesiz kediler. Hatta öyle ki artık ülkemiz neredeyse tüm dünyada kedileriyle bilinir hale geldi. Tabii sayıları artık milyonları aşan kediler her ne kadar tatlılıklarıyla hayatımıza neşe katsa da, aynı yaşam alanlarını paylaştığımız bu sevimli canlılara karşı önemli sorumluluklarımız bulunuyor.
Dijital kedi animasyonundan alınan ilhamla Türkiye’nin en büyük kedi mahallesi
Dünyanın önde gelen web tarayıcılarından Opera, tam da bu konuda çok büyük bir adım attı. 16 Ekim Dünya Kedi Günü kapsamında İstanbul’un sokaklarını kedi evleriyle donatılıyor. Şirketin yeni ürünü olan Opera Air’ın “Mindful Cat” animasyonundan alınan ilhamla yola çıkarak HAÇİKO (Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği) ve Sarıyer Belediyesi iş birliğiyle “Türkiye’nin En Büyük Kedi Mahallesi” kuruluyor.
Projeyle birlikte yüzlerce kedi evi, “Sarıyerli” kedilerle buluşuyor
Her 10 yeni Opera Air kullanıcısı mahalleye 1 yeni ev ekleyecek!
