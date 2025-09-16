onedio
Onun Yanındayken Kontrolünü Kaybediyor musun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
16.09.2025 - 14:03

Bazen birinin yanında olduğumuzda kalbimiz hızla çarpar, mantığımız geri planda kalır ve duygularımız bizi ele geçirir. Peki sen onun yanında olduğunda gerçekten kendin gibi mi davranıyorsun, yoksa tüm kontrolünü kaybedip bambaşka biri mi oluyorsun? Bu test, hislerinin seni ne kadar etkilediğini ortaya çıkaracak.

Hazırsan başlayalım!

1. Onunla konuşurken kalbin hızla çarpıyor mu?

2. Onun yanında utangaç mı oluyorsun?

3. Onunla beraberken herkesi unutuyor musun?

4. Onunla göz göze geldiğinde heyecanlanıyor musun?

5. Onun yanındayken konuşurken saçmaladığın oldu mu?

6. Onu düşündüğünde gün boyunca gülümsemekten kendini alamıyor musun?

7. Onun yanında karar vermekte zorlanıyor musun?

8. Onun yanında bazen kendini tamamen farklı biri gibi mi hissediyorsun?

9. Onun yanında konuşurken ses tonun değişiyor mu?

10. Onun yanında yaptığın seçimlerde duyguların mı ön plana çıkıyor?

Sen onun yanında gerçekten kontrolünü kaybediyorsun!

Onun yanında olduğunda, sanki dünyanın tüm hızı duruyor ve kalbinin atışları tek duyduğun ses oluyor. Adeta bir rock konserindeki davul ritimlerini hisseder gibi, kalbinin her vuruşunu tüm bedeninde hissediyorsun. Bu his, seni bir yandan büyülü bir dünyaya sürüklüyor, diğer yandan da biraz tedirgin ediyor. Heyecanın adeta yüzüne yansıyor, gözlerinin içi parlıyor. Onun yanında olduğunda, duyguların adeta bir volkan gibi patlıyor ve tüm davranışlarını yönlendiriyor. Bu durum, seni bir yandan canlı ve enerjik hissettirirken, diğer yandan da sana kendini biraz da olsa şaşkın hissettiriyor. Çünkü duyguların, bazen senin bile anlayamadığın bir hızla değişiyor ve bu durum seni biraz şaşırtıyor.

Sen onun yanında kontrolünü büyük ölçüde koruyorsun!

Onun yanında olduğunda, duygusal bir sükunet ve kontrol hissi seni sarmalıyor. Kendi duygularını yönetme yeteneğin, bu durumda ön plana çıkıyor ve bu senin gerçek benliğinle bağlantı kurmana olanak sağlıyor. Onunla geçirdiğin zamanlar boyunca, kendini rahat ve dengede hissediyorsun. Bu, bir ilişkide olması gereken en önemli unsurlardan biri olan güven duygusunu besliyor. Bu samimi ve güven dolu atmosfer, ilişkinin daha da derinleşmesine ve güçlenmesine yardımcı oluyor. Onun yanında olmak, sadece bir arada olmak değil, aynı zamanda kendini daha da keşfetmek ve bu keşif yolculuğunda onunla birlikte olmak anlamına geliyor. Bu, ilişkinin sadece romantik bir bağ olmanın ötesine geçtiğini, aynı zamanda bir öz-bilinç ve öz-gelişim yolculuğu olduğunu gösteriyor.

Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
