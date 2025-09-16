Onun Yanındayken Kontrolünü Kaybediyor musun?
Bazen birinin yanında olduğumuzda kalbimiz hızla çarpar, mantığımız geri planda kalır ve duygularımız bizi ele geçirir. Peki sen onun yanında olduğunda gerçekten kendin gibi mi davranıyorsun, yoksa tüm kontrolünü kaybedip bambaşka biri mi oluyorsun? Bu test, hislerinin seni ne kadar etkilediğini ortaya çıkaracak.
Hazırsan başlayalım!
1. Onunla konuşurken kalbin hızla çarpıyor mu?
2. Onun yanında utangaç mı oluyorsun?
3. Onunla beraberken herkesi unutuyor musun?
4. Onunla göz göze geldiğinde heyecanlanıyor musun?
5. Onun yanındayken konuşurken saçmaladığın oldu mu?
6. Onu düşündüğünde gün boyunca gülümsemekten kendini alamıyor musun?
7. Onun yanında karar vermekte zorlanıyor musun?
8. Onun yanında bazen kendini tamamen farklı biri gibi mi hissediyorsun?
9. Onun yanında konuşurken ses tonun değişiyor mu?
10. Onun yanında yaptığın seçimlerde duyguların mı ön plana çıkıyor?
Sen onun yanında gerçekten kontrolünü kaybediyorsun!
Sen onun yanında kontrolünü büyük ölçüde koruyorsun!
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
