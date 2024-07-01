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Ölüm Tehditleri Aldığını Paylaşmıştı: Batshuayi'nin Eşi Amely Maria Çirkin Mesajlara Yine İsyan Etti

Ölüm Tehditleri Aldığını Paylaşmıştı: Batshuayi'nin Eşi Amely Maria Çirkin Mesajlara Yine İsyan Etti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
01.07.2024 - 23:55

Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, sosyal medya hesabı üzerinden çirkin mesajlar aldığını bir kez daha duyurdu. Belçikalı golcünün hayat arkadaşı, geçtiğimiz günlerde ölüm tehditlerine maruz kaldığını paylaşmıştı.

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Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki santrfor ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki santrfor ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada imzalanan sözleşmenin detayları da paylaşıldı. Tecrübeli golcüye üç sene için 12 milyon euro ödeneceği kaydedildi.

Açıklamada imzalanan sözleşmenin detayları da paylaşıldı. Tecrübeli golcüye üç sene için 12 milyon euro ödeneceği kaydedildi.

Bu duyurunun ardından Batshuayi'nin eşi Amely Maria, Instagram hesabından tehdit edilmeyi sürdürüldüğünü ifade etti.

Bu duyurunun ardından Batshuayi'nin eşi Amely Maria, Instagram hesabından tehdit edilmeyi sürdürüldüğünü ifade etti.

Maria, şunları söyledi. 👇

Maria, şunları söyledi. 👇

'Bana bir sürü saçmalık söylemek için bana 10 milyon mesaj göndererek kendini yormayı bırak çünkü onlara cevap vermeyeceğim ve bunun hiçbir önemi yok.

Nereye giderse gitsin onunla her zaman gurur duyacağım ve gurur duyacağım ve her zaman da öyle olacak, onun her zaman olduğu gibi aynı yoğunlukla mücadele edeceğim.

Daha önce çekilmiş hiçbir fotoğrafı silmeyeceğim çünkü nereden geldiğimizle gurur duyuyorum! Ayrıca Fener Taraftarlarına sevginiz, nezaketiniz ve anlayışınız için teşekkür ederim... Beni, ailemi ve çocuklarımı tehdit edenlere değil!!! Ama bildiğiniz gibi her şeyin bir sonu var ve çok sevdiğim bu ülkede Türkiye'de bu yeni maceranın bir parçası olduğum için mutluyum...

Bir işaret aldığınızda onu görmezden gelmemelisiniz... işte bu kadar!

Tebrikler aşkım  @mbatshuayi 💛❤️'

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Futbolcunun eşi, geçtiğimiz günlerde de kızına ve kendisine tehditler savuran, ırkçılık yapan bir kişiyi ifşa etmişti.

Futbolcunun eşi, geçtiğimiz günlerde de kızına ve kendisine tehditler savuran, ırkçılık yapan bir kişiyi ifşa etmişti.

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 👇

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