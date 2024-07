Ölüm Tehditleri Aldığını Paylaşmıştı: Batshuayi'nin Eşi Amely Maria Çirkin Mesajlara Yine İsyan Etti

'Bana bir sürü saçmalık söylemek için bana 10 milyon mesaj göndererek kendini yormayı bırak çünkü onlara cevap vermeyeceğim ve bunun hiçbir önemi yok.

Nereye giderse gitsin onunla her zaman gurur duyacağım ve gurur duyacağım ve her zaman da öyle olacak, onun her zaman olduğu gibi aynı yoğunlukla mücadele edeceğim.

Daha önce çekilmiş hiçbir fotoğrafı silmeyeceğim çünkü nereden geldiğimizle gurur duyuyorum! Ayrıca Fener Taraftarlarına sevginiz, nezaketiniz ve anlayışınız için teşekkür ederim... Beni, ailemi ve çocuklarımı tehdit edenlere değil!!! Ama bildiğiniz gibi her şeyin bir sonu var ve çok sevdiğim bu ülkede Türkiye'de bu yeni maceranın bir parçası olduğum için mutluyum...

Bir işaret aldığınızda onu görmezden gelmemelisiniz... işte bu kadar!

Tebrikler aşkım @mbatshuayi 💛❤️'