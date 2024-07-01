Ölüm Tehditleri Aldığını Paylaşmıştı: Batshuayi'nin Eşi Amely Maria Çirkin Mesajlara Yine İsyan Etti
Ölüm Tehditleri Aldığını Paylaşmıştı: Batshuayi'nin Eşi Amely Maria Çirkin Mesajlara Yine İsyan Etti
Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, sosyal medya hesabı üzerinden çirkin mesajlar aldığını bir kez daha duyurdu. Belçikalı golcünün hayat arkadaşı, geçtiğimiz günlerde ölüm tehditlerine maruz kaldığını paylaşmıştı.
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Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki santrfor ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada imzalanan sözleşmenin detayları da paylaşıldı. Tecrübeli golcüye üç sene için 12 milyon euro ödeneceği kaydedildi.
Bu duyurunun ardından Batshuayi'nin eşi Amely Maria, Instagram hesabından tehdit edilmeyi sürdürüldüğünü ifade etti.
Maria, şunları söyledi. 👇
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Futbolcunun eşi, geçtiğimiz günlerde de kızına ve kendisine tehditler savuran, ırkçılık yapan bir kişiyi ifşa etmişti.
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