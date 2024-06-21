Futbol İçin Değer mi? Galatasaray’a Transfer Olan Batshuayi'nin Eşine ve Bebeğine Ölüm Tehdidi

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de forma giyen Belçikalı golcü Michy Batshuayi’yi kadrosuna katmıştı. Batshuayi’nin eşi Amely Maria, transfer haberi sonrasında sosyal medyadan aldığı tehdit paylaşımlarıyla ilgili açıklama yapmıştı. Amely Maria, kendisine gelen özel mesajları da yayınlandı. Mesajlarda, ırkçılık yapıldığı ve çiftin bebeğinin ölmesini dileyenler dikkat çekti.