Futbol İçin Değer mi? Galatasaray’a Transfer Olan Batshuayi'nin Eşine ve Bebeğine Ölüm Tehdidi
Futbol İçin Değer mi? Galatasaray’a Transfer Olan Batshuayi'nin Eşine ve Bebeğine Ölüm Tehdidi
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de forma giyen Belçikalı golcü Michy Batshuayi’yi kadrosuna katmıştı. Batshuayi’nin eşi Amely Maria, transfer haberi sonrasında sosyal medyadan aldığı tehdit paylaşımlarıyla ilgili açıklama yapmıştı. Amely Maria, kendisine gelen özel mesajları da yayınlandı. Mesajlarda, ırkçılık yapıldığı ve çiftin bebeğinin ölmesini dileyenler dikkat çekti.
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Daha önce ülkemizde Beşiktaş’ta da forma giyen Michy Batshuayi, geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe’de tamamlamıştı.
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Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve 30 Haziran’da serbest oyuncu olacak golcü oyuncunun Galatasaray ile anlaştığı ortaya çıkmıştı.
Transfer haberi sonrasında Batshuayi’nin eşi Amely Maria Instagram hesabından "Ailemi tehdit edenler ve futbol için çocuğumun ölümünü isteyenler utansın ve siz aileden bahsetmeye cüret ediyorsunuz? Ne utanç verici!!! Irkçılık ve ölüm tehditleri mi? Tanrı hepinizi görüyor." ifadelerini kullanmıştı.
Amely Maria, sonrasında kendisine gelen özel mesajları da paylaştı.
Mesajlarda bir kişinin çiftin bebeğinin ölmesini dilediği görülüyor.
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Ayrıca maymun emojisiyle de ırkçılık yapılıyor.
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Klasik fenerbahçe taraftarı. Bunların bir de ırkçı efsaneleri var yerden bitme emre.
O mesajı atan gsli çıktı boş beleş yorum yapma fesini sevdiğim
Gayet normal futbolda bunlar o kadar çok var ki ilk akla gelenler figoya barcelona taraftarı domuz kafası attı vini jr neler duyuyor her hafta futbolcular iy... Devamını Gör
Ne demek normal? Senin mesleğinden dolayı çoluğun çocuğun ölsün diye beddua alıyor musun? Adamın mesleği o. Fener de istediği parayı verseydi o zaman.
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