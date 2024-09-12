“Oku! Yaratan Rabbinin Adıyla Oku!”

Ancak bugün, sorgulamanın cezalandırıldığı, itaatin ödüllendirildiği bir düzende yaşıyorlar. Türkiye’de deist ve ateist oranlarının artmasının nedeni, gençlerin bu çelişkilerle başa çıkamamasıdır. Onlara bilgiye dayalı, özgürce düşünmelerine olanak sağlayan bir eğitim sistemi sunulmadığında, gençler başka yönlere sapıyorlar. Neden mi? Çünkü bu gençler bilgiyle, mantıkla beslenmek istiyorlar. Korku üzerine kurulan bir eğitim sistemi ise onları beslemiyor, boğuyor.

Bir yanda ilk ayet “Oku” derken, diğer yanda gençlere “sorgulama, biat et” deniyor. Adaletin ve ahlakın bilginin ışığında gelişmesi gerekirken, bu değerler giderek zayıflatılıyor. Gençlere korkuyla değil, bilgiyle yaklaşmak zorundayız. Allah korkusu ve utanma sadece dilde kalırsa, pratikte bir karşılığı olmaz. Suçluların ceza almadığı, güçlülerin dokunulmaz olduğu bir düzen, gençlerin inançlarını zedeler.

Eğitim, gençlere sadece bilgi değil, aynı zamanda adalet, etik, özgür düşünce ve sorgulama yeteneği kazandırmalıdır. İlk ayetin ruhunu gerçekten anlamak istiyorsak, bu emirleri sadece kelime anlamında değil, özünde yaşamalıyız. Gençlere düşünme özgürlüğü, sorgulama cesareti vermeli, onları hayata hazırlamalıyız. Eğitim, korku ve utanma üzerine değil, bilgi ve adalet üzerine kurulmalıdır. Kur’an’daki 'Oku' emri, hakikati aramaya ve sorgulamaya davettir. Bilimsel düşünceyi, teknolojik gelişmeyi ve evreni anlamayı teşvik eder. İslam’da bilgi arayışı bir ibadet olarak kabul edilir. Allah korkusu, inançlı bireyler için, utanma ise insan olmanın gereğidir. Ancak eğitim, Atatürk’ün bize gösterdiği gibi, dünya insanı olmayı, Türk olmanın gururunu yaşamayı ve yaşatmayı hedeflemelidir.

Oku çünkü cehalet değil, bilgi bizi özgür kılar.

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