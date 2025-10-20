Öğünlerine Eklediğin Tatlara Göre Hangi Mevsim Senin Ruhunu Yansıtıyor?

Senin ruhun kış gibi sıcak ve güven verici. Baharatlı, acılı ve yoğun tatları sevmen, sıcak ve samimiyetten hoşlandığını gösteriyor. Hayatta da insanlara huzur veren, destek olan ve onları koruyan bir enerjin var. Senin yanındayken herkes kendini daha güvende hissediyor. Ruhun, resmen soğuk günlerde iç ısıtan bir sıcak çikolata gibi!