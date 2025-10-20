Öğünlerine Eklediğin Tatlara Göre Hangi Mevsim Senin Ruhunu Yansıtıyor?
Her birimizin damak tadı farklı, ama aslında seçtiğimiz tatlar ruh halimiz hakkında çok şey söylüyor! Bu testte öğünlerine eklediğin tatlara bakarak senin içindeki mevsimi buluyoruz. Hadi başlayalım! 👇
1. Kahvaltıda sofranda mutlaka olması gereken tat hangisi?
2. Salata yerken ilk ekleyeceğin şey hangisi olur?
3. Peki, makarnayı hangi sosla seversin?
4. Akşam yemeklerinde nasıl bir tat kombinasyonu tercih edersin?
5. Peki, hangi atıştırmalık favorin?
6. Tatlı yerken hangi tadın eşlik etmesini istersin?
7. Yemeğe lezzet katmak için tercih edeceğin baharat hangisi olur?
8. Son olarak, sofrada ana yemeğin yanında hangisini tercih edersin?
İlkbahar
Yaz
Sonbahar
Kış
