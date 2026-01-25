Öğrencilik Yıllarında Donut Satmış, 15 Yaşından Beri Vejetaryen: Kim Bu Şarkıcı?
Bu şarkıcıyı bulabilecek misin? Sana birkaç ipucu veriyoruz, bakalım doğru tahmin edebilecek misin?
Hazır ol, başlıyoruz! 🎤
1. Beş yaşındayken annesi Louise meme kanserinden hayatını kaybetmiştir. Aile fertleri sanatçımıza "Küçük Louise" lakabını takmıştır.
2. Öğrencilik yıllarında donut satmıştır ama müşteriye çörek jölesi fışkırttığı için işten kovulmuştur.
3. Cebinde yalnızca 35 dolar ile New York'a taşınmıştır.
4. 15 yaşından itibaren vejetaryendir.
5. Güzellik sırrının sabah uyandığında gözlerine buz koyması olduğunu söylemiştir.
6. Tüm Billboard listelerinin toplamında en çok bir numaraya sahip sanatçı rekoruna sahiptir.
7. Dansçılığının ve müzisyen kimliğinin yanında 40 filmde de oynamıştır.
8. 200 milyondan fazla satılan plaklarıyla Guinness Dünya Rekoru'na girmiştir.
9. Brontofobi adı verilen gök gürültüsü korkusundan muzdariptir.
10. İnanılmaz iyi bir şarkı yazarı.
Peki, sence kim bu şarkıcı?
