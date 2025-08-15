Ödüllü Yarışmalardan,Yayıncılık Fırsatlarına: Yazarlık Hayallerini Gerçeğe Dönüştürmenin Yolları

Okuduğun hikayenin içinde yürüyebildiğin, karakterlerle sohbet edebildiğin, kendi romanını yazıp binlerce kişiye ulaştırabildiğin bir platform düşün… Üstelik hem eğlenip hem de kazanç elde edebileceğin, dünyanın dört bir yanına açılabileceğin bir yer. İşte Kami, tam olarak bu hayali gerçeğe dönüştürüyor. 1.8 milyon kullanıcıyla büyüyen bu interaktif hikaye ve içerik platformu, yazarlara, okurlara ve çizerlere sınırların ötesinde bir deneyim sunuyor.