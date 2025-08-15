Ödüllü Yarışmalardan,Yayıncılık Fırsatlarına: Yazarlık Hayallerini Gerçeğe Dönüştürmenin Yolları
Okuduğun hikayenin içinde yürüyebildiğin, karakterlerle sohbet edebildiğin, kendi romanını yazıp binlerce kişiye ulaştırabildiğin bir platform düşün… Üstelik hem eğlenip hem de kazanç elde edebileceğin, dünyanın dört bir yanına açılabileceğin bir yer. İşte Kami, tam olarak bu hayali gerçeğe dönüştürüyor. 1.8 milyon kullanıcıyla büyüyen bu interaktif hikaye ve içerik platformu, yazarlara, okurlara ve çizerlere sınırların ötesinde bir deneyim sunuyor.
Kami Nedir?
Hikayelerin gücüyle milyonları bir araya getiriyor.
Yapay zeka ile kendi hikayeni bulabilirsin.
Sosyalleşebilir, etkileşim kurabilir ve ilham alabilirsin.
Yazarlığa ilk adımını atarak gelir elde edebilirsin.
Hikayeni dünyaya taşıyabilirsin.
Yaratıcılığını teknoloji ve eğitimle buluşturabilirsin.
