onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Ödüllü Yarışmalardan,Yayıncılık Fırsatlarına: Yazarlık Hayallerini Gerçeğe Dönüştürmenin Yolları

Ödüllü Yarışmalardan,Yayıncılık Fırsatlarına: Yazarlık Hayallerini Gerçeğe Dönüştürmenin Yolları

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
15.08.2025 - 12:32

Okuduğun hikayenin içinde yürüyebildiğin, karakterlerle sohbet edebildiğin, kendi romanını yazıp binlerce kişiye ulaştırabildiğin bir platform düşün… Üstelik hem eğlenip hem de kazanç elde edebileceğin, dünyanın dört bir yanına açılabileceğin bir yer. İşte Kami, tam olarak bu hayali gerçeğe dönüştürüyor. 1.8 milyon kullanıcıyla büyüyen bu interaktif hikaye ve içerik platformu, yazarlara, okurlara ve çizerlere sınırların ötesinde bir deneyim sunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kami Nedir?

Kami Nedir?

Kami; roman ve çizgi roman okuyabileceğin, kendi eserini yayımlayabileceğin, topluluklarla etkileşim kurabileceğin ve istersen yazdıklarından gelir elde edebileceğin yenilikçi bir hikaye platformu. 

Üstelik yalnızca Türkiye’de değil, global pazarda 150 bin kullanıcıya da ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de yazılan hikayeleri dünyaya açmak için aktif olarak çalışıyor.

Hikayelerin gücüyle milyonları bir araya getiriyor.

Hikayelerin gücüyle milyonları bir araya getiriyor.

2 milyondan fazla okur, ayda 40 milyondan fazla okuma ve kullanıcıların günde ortalama 2 saatten fazla vakit geçirdiği bir platform: Kami.

Yapay zeka ile kendi hikayeni bulabilirsin.

Yapay zeka ile kendi hikayeni bulabilirsin.

Keşfet Alanı, ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş içerik önerileri yapay zeka desteğiyle karşına geliyor. Böylece her zaman seni içine çekecek yeni bir hikaye bulabiliyorsun.

Sosyalleşebilir, etkileşim kurabilir ve ilham alabilirsin.

Sosyalleşebilir, etkileşim kurabilir ve ilham alabilirsin.

Kami, yalnızca bir okuma/yazma platformu değil, aynı zamanda güçlü bir sosyal alan.

  • Kami Sosyal: Twitter benzeri akış sistemiyle kullanıcılar gönderi ve görsel paylaşabiliyor.

  • Mesajlaşma & Gruplar: İster birebir sohbet et, ister 200 kişilik özel gruplar kur. Kitap kulüpleri oluşturabilir, fikir alışverişi yapabilirsin.

  • Topluluk & Fan Grupları: Belirli kitaplara ya da türlere özel tartışma alanlarında, hikâyeler üzerine fikirlerini paylaşabilirsin.

Yazarlığa ilk adımını atarak gelir elde edebilirsin.

Yazarlığa ilk adımını atarak gelir elde edebilirsin.

Kami, içerik üreticilerinin hem yaratıcılığını geliştirmesine hem de eserlerini kitlelere ulaştırmasına yardımcı oluyor.

  • Eser yayınlama: Roman veya çizgi romanını bölüm bölüm yayımlayarak okurlarınla anlık etkileşim kurabilirsin.

  • AI ile yazım desteği: Yapay zeka, bölüm önerileri, hikaye geliştirme fikirleri ve ilham verici analizlerle yaratıcılığını besliyor.

Hayalinden gelir elde et.

  • Para kazanma: Eserlerinin okunma oranına göre YouTube benzeri gelir paylaşım modeliyle doğrudan kazanç elde edebilirsin.

  • Ödüllü yarışmalar: Şimdiye kadar onlarca tablet, 375.000 TL değerinde hediye çeki ve nakdi ödül, kullanıcılarla buluştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hikayeni dünyaya taşıyabilirsin.

Hikayeni dünyaya taşıyabilirsin.

Kami, sadece Türkiye’de değil, dünyada da hikâyelerin sesini duyuruyor.

  • Çeviri desteği: Çok okunan eserler farklı dillere çevrilerek yeni okurlara ulaşıyor.

  • Yayıncılık başarıları: Bozuk Masal Prensesi ve Elysian, Epsilon Yayınları aracılığıyla basıldı.

Yapılan işbirlikleri sayesinde platformdan çıkan eserlerin dizi/film uyarlamaları için OGM Pictures gibi şirketlerle protokoller yapıldı.

Yaratıcılığını teknoloji ve eğitimle buluşturabilirsin.

Yaratıcılığını teknoloji ve eğitimle buluşturabilirsin.

Teknolojiyle hikayeni canlandır.

  • AI Chatbotlar: Kullanıcılar, hikaye karakterleriyle gerçek zamanlı sohbet edebiliyor.

  • Profil Çıkarımı: Yapay zeka destekli analiz sistemi, sana özel içerik önerileri ve profil değerlendirmesi yapıyor.

Yaratıcılığını besleyecek eğitimlere katıl.

  • Yazarlık Rehberi: Yeni başlayanlara özel, ücretsiz içerik üretme rehberleri.

  • Çizgi Roman Eğitimi: Görsel anlatım tekniklerini öğrenmek isteyenler için özel hazırlanmış UDEMY kursu, ücretsiz erişimle sunuluyor.

Kami, yazarlık hayalini gerçeğe dönüştürmenin hem en yaratıcı hem de en erişilebilir yolu.

İster hayal gücünü paylaşmak isteyen bir yazar, ister yeni dünyalar keşfetmek isteyen bir okur ol… Kami'de sınırsız bir hikaye evreni var!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın