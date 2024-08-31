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O Sana Umut Verdi mi?

O Sana Umut Verdi mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
31.08.2024 - 16:01

O sana umut verdi mi?

Haydi testeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Aynı ortama ne sıklıkla giriyorsunuz?

3. Aynı ortama ne sıklıkla giriyorsunuz?

4. Attığın storylere hep cevap veriyor mu?

5. Peki genellikle neler konuşuyorsunuz?

5. Peki genellikle neler konuşuyorsunuz?
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6. Daha önce hiç birebir bir buluşma gerçekleştirdiniz mi?

7. Peki sana bakarken hiç onu yakaladın mı?

7. Peki sana bakarken hiç onu yakaladın mı?

8. Son olarak arada yazıyor ve daha sonra ortadan kaybolup uzun süre yazmadığı oluyor mu?

O sana umut vermiş!

Kendine bir an durup düşünme fırsatı ver, biraz geriye git ve hatırla. O, sana umut vermişti. Sözleriyle, bakışlarıyla, hatta sessizliğiyle bile belki. Her bir kelimesi, senin için yeni bir umut ışığı olmuştu. Sanki bir anda tüm karanlık bulutlar dağılmış, yerini güneşin sıcaklığına ve aydınlığına bırakmıştı. Her sabah gözlerini açtığında, onunla geçireceğin yeni bir günün heyecanıyla dolardın. Geceleri yatağına uzandığında ise, onunla paylaştığın anılarla uykuya dalardın. Onunla geçirdiğin her an, senin için bir umut kıvılcımıydı. Onunla olan her konuşman, her gülüşmen, her bakışman, senin için umut dolu bir geleceğin habercisiydi. O, senin hayatına umutla dolu bir pencere açmıştı. Ve sen, o pencereden bakarak, hayatını daha parlak, daha güzel, daha umut dolu görmüştün. Evet, o sana umut vermişti. Ve sen de, onunla birlikte, umutla dolu bir hayatı yaşamıştın. Şimdi ise, o umutlarının peşinden gitme zamanı. Belki de, o umutların peşinden gitmek, senin için yeni bir başlangıç olacak. Kim bilir, belki de hayat, senin için umutla dolu yeni bir sayfa açacak.

O sana umut vermemiş!

Hayatın renkli kıvrımları içinde, belki de en çetin mücadelelerden birini veriyordun. Gözlerinde parıldayan umut ışığı, kalbinin derinliklerinde sakladığın duyguları aydınlatıyordu. Ancak, o, belki de sana umut vermedi. Bir an durdun, belki de dünyanın en sessiz anıydı bu. Sanki zaman durmuş, her şey seninle birlikte nefesini tutmuştu. Oysa sen, onun sana vereceği umudu bekliyordun. Belki de bir söz, belki bir bakış, belki de bir dokunuş... Ama hiçbiri gelmedi. Yüzünde bir tebessüm, kalbinde ise kırılan umutlarla baktın ona. O, sana umut vermemişti. Ancak sen, umudunu yitirmedin. Çünkü biliyordun ki, umut, her zaman, en karanlık gecenin sonunda parlayan ilk ışıktır. Ve sen, o ışığı beklemeye devam ettin.

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