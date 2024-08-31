O Sana Umut Verdi mi?
O Sana Umut Verdi mi?
O sana umut verdi mi?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Aynı ortama ne sıklıkla giriyorsunuz?
4. Attığın storylere hep cevap veriyor mu?
5. Peki genellikle neler konuşuyorsunuz?
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6. Daha önce hiç birebir bir buluşma gerçekleştirdiniz mi?
7. Peki sana bakarken hiç onu yakaladın mı?
8. Son olarak arada yazıyor ve daha sonra ortadan kaybolup uzun süre yazmadığı oluyor mu?
O sana umut vermiş!
O sana umut vermemiş!
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