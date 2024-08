O sana umut verdi mi?

Kendine bir an durup düşünme fırsatı ver, biraz geriye git ve hatırla. O, sana umut vermişti. Sözleriyle, bakışlarıyla, hatta sessizliğiyle bile belki. Her bir kelimesi, senin için yeni bir umut ışığı olmuştu. Sanki bir anda tüm karanlık bulutlar dağılmış, yerini güneşin sıcaklığına ve aydınlığına bırakmıştı. Her sabah gözlerini açtığında, onunla geçireceğin yeni bir günün heyecanıyla dolardın. Geceleri yatağına uzandığında ise, onunla paylaştığın anılarla uykuya dalardın. Onunla geçirdiğin her an, senin için bir umut kıvılcımıydı. Onunla olan her konuşman, her gülüşmen, her bakışman, senin için umut dolu bir geleceğin habercisiydi. O, senin hayatına umutla dolu bir pencere açmıştı. Ve sen, o pencereden bakarak, hayatını daha parlak, daha güzel, daha umut dolu görmüştün. Evet, o sana umut vermişti. Ve sen de, onunla birlikte, umutla dolu bir hayatı yaşamıştın. Şimdi ise, o umutlarının peşinden gitme zamanı. Belki de, o umutların peşinden gitmek, senin için yeni bir başlangıç olacak. Kim bilir, belki de hayat, senin için umutla dolu yeni bir sayfa açacak.