Nefretin ve Şefkatin İnsanları

Onların hayatının, sağlığının, hassasiyetlerinin, ailelerinin, işlerinin güçlerinin bir önemi yoktu. Gerçek suçlu ve kötülerin ayıklanmasına yarıyordu yaramasına ama ortak bir nefreti büyütmenin varacağı yer göz ardı ediliyordu. Orta Çağın cadı avı, bugünün ağ toplumunda yeni haliyle vücut bulmuştu. Yeni dünyanın şiddet iklimine doğanlar durumu kanıksıyor, gözlemleyenler ise zamanla duyarsızlaşıyorlardı.

Duyarsızlık: bilişsel, duygusal ve davranışsal tepkilerin ortadan kalkması. İnsanlığın bir başka yitimi burada gerçekleşiyordu. Kurbanlar insan statüsünden çıkarıldığı için empati kurulamıyordu.

Empati: Diğerinin duygularını, içinde bulunduğu durumu ve davranışlarındaki nedenleri anlamak, duygudaşlık geliştirmek. Neden diğerlerini anlamak istesinler ki! Onlar sadece tüketilip atılacak nesnelerdi.

Bu dünya insanın içindeki kötüyü sağan ve çoğu zaman dişlileri ilkel bir makineydi artık. Şiddet nesneleri sembolleşiyor ve sürekli dolaşımda tutuluyordu. En ufak bir hareketinde çekmeceden çıkarılıp tekrar çiğ çiğ yenmeye hazırdı. Şiddeti yayan kanallar artık şiddetin kendisi olmuştu. Neydi bu bitmek tükenmek bilmeyen nefretin nedeni?

İnsanın kendine duyduğu hınç!

Başka bir açıklaması olamazdı. Kendilerine duydukları hınç, diğerlerine doğru kırbaçlıyordu onları. İçlerindeki acı, öfke, utanç, suçluluk ve başarısızlık birer birer gideceği adresi buluyordu. Onlar da biliyordu sevgisiz kaldıklarını. Şefkat üretemiyorlardı. Kendine sevgisi ve şefkati olmayanlar, diğerlerine bunu gösteremezdi ne de olsa! Nefret virüsü hızla yayılıp bir gün hepsini yutmaya hazırlanıyordu. Bir anda müziğin sesine kulak verdiler. Eskilerden bir melodiyi zihinleri bu dünyaya uyarlıyordu. Devir değişmiş, silahlar ve kötülükler çeşitlenmişti. “Masalar arkasında saklanan sizler, sadece bilmenizi istiyorum, maskelerinizin ardını görebiliyorum, hiçbir şey yapmayanlar, yıkmak için yapanlar, dünyamla oynuyorsunuz, küçük bir oyuncağınız gibi, elime bir silah koyuyorsunuz ve gözlerimden saklanıp uzaklara kaçıyorsunuz…” gibi sözler fısıldıyorlardı Bob Dylan’dan.

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