Nefretin ve Şefkatin İnsanları

Dolu dolu gülüşler yarım gülüşe döndü. Bakışlarındaki boşluğu birbirlerine fark ettirmemeye çalışıyorlardı. Geçici bilinç kaybı sona ermiş, bir süreliğine unuttukları alışkanlıklar ve endişeler geri yüklenmeye başlamıştı. Veda edilen yıl berbattı. Savaşlar, katliamlar, depremler, seller, kazalar, ekonomik zorluklar, belirsizlikler… Hepsi şiddetliydi ve dünya şiddetli gerilimli bir tiyatro oyununun sahnesine dönüşmüştü. İyi şeyler de oluyordu muhakkak ama kötüler öyle kötüleşmişti ki, unutulacak gibi değildi. Unutmak istenilse de ellerindeki küçük ekranlara her an yeni bir hatırlatıcı düşüyordu. Hipnotize bir şekilde alışmışlardı kötülüğe. Tüm köşeler tutulmuş, nefret iklim olmuştu. Bu iklimin içinde yediden yetmişe bir başkasına şiddet göstermek, zorbalık yapmak kaçınılmaz olarak normalleşmişti. Birbirlerine gözlerini kısarak baktılar. Kimin yaptığını bulmaya çalışıyorlardı. Yoksa birlikte mi yapıyorlardı? Farkında olmadan, yaptıkları ve yapmadıklarıyla hepsi birbirine bağlı mıydı? Gerçek veya sanal fark etmeksizin yaşamın tüm hücreleri öfkeyle doluydu. Şiddeti olanca çıplaklığıyla göstermek ve paylaşmakta sakınca görmüyorlar, üstüne üstlük acımasızca linç edebilecekleri kurbanların izini sürüyorlardı. Öncesine sonrasına, doğruluğuna yanlışlığına, yaşına başına bakmadan her daim kötülenecek, dalga geçilecek, taciz edilecek ya da ötekileştirilecek kurbanlar bulunabiliyordu.

Gündemin zorbaca tatminini hızlıca tüketip sıradakine geçmek kolektif bir alışkanlığa dönüşmüştü. Birlikte yapıldığında kişiler anonimleşip diğerlerinin arasında görünmedikleri için kendilerini suçlu değil, güçlü hissediyorlardı. İçlerinde kötülüğün yayılmasına aracı olan bilinçsiz hücreler de çoğunluktaydı. Diğerleri yapıyorsa ben de yapmalıyım diyorlardı içten içe.