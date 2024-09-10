Nefret Söylemi ve Ayrımcılıkla Mücadelede TİHEK'in Rolü

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), ülkemizde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik konularında önemli bir misyon üstlenmiş, bağımsız bir kurumdur. Prof. Dr. Muharrem Kılıç’ın başkanlığında kurumun vizyonu ve çalışmaları yeni bir dinamizm kazanmış, ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü bir konum elde etmiştir.

Prof. Dr. Muharrem Kılıç, insan hakları alanındaki derin bilgi birikimi ve deneyimiyle tanıdığım, birlikte çalışmaktan onur duyduğum bir isimdir. Kendisiyle geçmişte yürüttüğümüz projelerde, insan haklarının evrensel değerlerine olan bağlılığını, eşitlik ilkesine verdiği önemi ve toplumsal adalet konusundaki tutkusunu yakından görme fırsatım oldu. Şimdi, TİHEK’in başkanlığını yürüterek bu değerlere olan bağlılığını ve liderlik becerilerini kuruma yansıtıyor.

Bu röportajda, TİHEK’in güncel faaliyetlerini, karşılaştığı zorlukları ve gelecekteki hedeflerini konuşuyoruz. Prof. Dr. Muharrem Kılıç’ın başkanlığında yürütülen çalışmaların, Türkiye’de insan haklarının korunması ve geliştirilmesi adına nasıl bir fark yarattığını bir kez daha gözler önüne seriyoruz.