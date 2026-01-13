onedio
Neda Şahin Kimdir? Neda Şahin Neden Gözaltına Alındı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.01.2026 - 13:00

Neda Şahin ismi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen uyuşturucu operasyonu ile ilgili olarak gündeme geldi. Gözaltındaki isimler arasında; Oktay Kaynarca ve şarkıcı Emel Müftüoğlu da yer aldı.

Ünlü isimlerin de adının anıldığı geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması büyürken, gözaltına alınan kişiler arasına Neda Şahin de eklendi. İsminin dosyada geçmesiyle birlikte “Neda Şahin kimdir, neden gözaltına alındı?” soruları gündeme geldi.

Neda Şahin Kimdir?

Neda Şahin Gözaltına alındı?

Neda Şahin, Türkiye'nin tanınmış ve başarılı oryantal dans sanatçıları biri olarak gösterilmektedir. Özellikle de zarif dans tarzı, sahne hakimiyeti ve teknik becerisi ile ön plana çıkmıştır.

Şahin sadece Türkiye’de değil yurt dışında da çeşitli organizasyonlarda, festivallerde ve özel etkinliklerde yer almıştır.Burak Doğan'ın aktardığına göre *Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir.”

