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Ne Zaman Adam Olacaksın?

Ne Zaman Adam Olacaksın?

Nil Dila Şenol
Nil Dila Şenol - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 15:01

''Senden adam olmaz!'' diyenlere inat, ne zaman adam olacağını söylüyoruz.

Hazırsan teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da öğrenebilir miyiz?

3. Verdiğin sözleri tutmada başarılı mısındır?

3. Verdiğin sözleri tutmada başarılı mısındır?

4. Bu hayatta senin için öncelik her zaman hangisidir?

4. Bu hayatta senin için öncelik her zaman hangisidir?

5. İşine veya okuluna zamanında ve devamlı gidiyor musun?

5. İşine veya okuluna zamanında ve devamlı gidiyor musun?
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6. Gelelim ilişki hayatına; ilişkide sadık biri misindir?

6. Gelelim ilişki hayatına; ilişkide sadık biri misindir?

7. Tartışmalarda yeri geldiğinde özür dilemeyi biliyor musun?

7. Tartışmalarda yeri geldiğinde özür dilemeyi biliyor musun?

8. Her şey senin kontrolün altında mı olmalı?

8. Her şey senin kontrolün altında mı olmalı?

9. Son olarak olayları kafanda büyütüp kuruntu yapar mısın?

9. Son olarak olayları kafanda büyütüp kuruntu yapar mısın?

Sen çoktan adam olmuşsun!

Sen çoktan adam olmuşsun!

Hayatının düzenini titizlikle kurmuş, karakterinin oturmuş olduğunu her hareketinle gösteriyorsun. Çocuksu çekişmelerin ve gereksiz hesaplaşmaların içine girmekten kaçınıyorsun. Seni negatif etkileyen her türlü unsuru, adeta bir bahar temizliği edasıyla hayatından çıkarıyorsun. Mental sağlığını koruma konusunda oldukça hassassın ve seni yorabilecek hiçbir duruma izin vermiyorsun. Haksızlıklar karşısında ise tahammülün yok. Adeta bir savaşçı gibi, haksızlık karşısında dimdik duruyorsun. Sağlam karakterin, haksızlıklara karşı duruşunu daha da güçlendiriyor. Sana yanlış gelen her durum karşısında, beton bir duvar gibi dik duruyorsun. Bu duruşun, insanları hayran bırakıyor ve senin karakterinin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Hayatını adam etmek üzeresin!

Hayatını adam etmek üzeresin!

Bir hayatın en heyecan verici, en belirleyici dönemlerindesin. İşte tam burada, hayatının dönüm noktasında, karşı karşıya olduğun seçimler seni ya zirveye taşıyacak ya da tam tersi bir duruma sürükleyecek. Ancak biz, senin doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek olgunluğa eriştiğine inanıyoruz. Bu yüzden, sana ters gelen, içinden gelmeyen hiçbir şeye boyun eğmek zorunda değilsin. Kendi iç sesini dinle, kendi yolumu çizerim diyebilecek kadar güçlüsün. Unutma, hayat senin ve artık senin zamanın geldi. Hayallerinin peşinden gitmek için tam da doğru yerdesin. Seninle birlikte, hayallerine doğru ilerlerken, her adımında yanında olacağız. Bu yolda karşılaşacağın zorlukları aşmak için gereken cesaret ve kararlılık sende mevcut. Şimdi, hayallerine doğru atılacağın bu yolculukta, kendine güven ve ilerlemeye devam et.

Senden adam olmaz!

Senden adam olmaz!

Bak canım, bu kafayla gidersen, senin için pek parlak bir gelecek göremiyoruz. Hayatı biraz daha geniş bir perspektiften görmeye ne dersin? Kendine biraz vizyon katmanın tam zamanı. Anladık, kafan karışık ve bir sürü düşünce tilkisi dolaşıyor orada. Ancak dikkatli olmalısın, çünkü bu tilkilerin kuyrukları birbirine dolanırsa, sonuçlar senin için hiç de hoş olmayabilir. Küçük hesapların ve içindeki çocuksu tartışmaların artık bir son bulması gerekiyor. Kendine gel, kafanı topla ve hayatını rayına oturtmaya bak. Unutma, hayat bir maraton ve sen hala yarışın başındasın. Kendine bir hedef belirle, vizyonunu genişlet ve bu yolda ilerle. İnan bize, bu şekilde daha mutlu ve başarılı olacaksın. Şimdi, derin bir nefes al ve bu değişim yolculuğuna başla. Haydi, seninle gurur duyacağımız bir gelecek inşa etmeye!

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