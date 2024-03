Ne Zaman Adam Olacaksın?

Hayatının düzenini titizlikle kurmuş, karakterinin oturmuş olduğunu her hareketinle gösteriyorsun. Çocuksu çekişmelerin ve gereksiz hesaplaşmaların içine girmekten kaçınıyorsun. Seni negatif etkileyen her türlü unsuru, adeta bir bahar temizliği edasıyla hayatından çıkarıyorsun. Mental sağlığını koruma konusunda oldukça hassassın ve seni yorabilecek hiçbir duruma izin vermiyorsun. Haksızlıklar karşısında ise tahammülün yok. Adeta bir savaşçı gibi, haksızlık karşısında dimdik duruyorsun. Sağlam karakterin, haksızlıklara karşı duruşunu daha da güçlendiriyor. Sana yanlış gelen her durum karşısında, beton bir duvar gibi dik duruyorsun. Bu duruşun, insanları hayran bırakıyor ve senin karakterinin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.