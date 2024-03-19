Ne Zaman Adam Olacaksın?
Ne Zaman Adam Olacaksın?
''Senden adam olmaz!'' diyenlere inat, ne zaman adam olacağını söylüyoruz.
Hazırsan teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da öğrenebilir miyiz?
3. Verdiğin sözleri tutmada başarılı mısındır?
4. Bu hayatta senin için öncelik her zaman hangisidir?
5. İşine veya okuluna zamanında ve devamlı gidiyor musun?
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6. Gelelim ilişki hayatına; ilişkide sadık biri misindir?
7. Tartışmalarda yeri geldiğinde özür dilemeyi biliyor musun?
8. Her şey senin kontrolün altında mı olmalı?
9. Son olarak olayları kafanda büyütüp kuruntu yapar mısın?
Sen çoktan adam olmuşsun!
Hayatını adam etmek üzeresin!
Senden adam olmaz!
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