2024'te Kaç Sevgilin Olacak?
2024'te Kaç Sevgilin Olacak?
2024'e hepimiz yeni umutlarla girdik. İçimizde hala hayatının aşkını bekleyenler var. Biz de bu test ile bu sene kaç sevgilin olacağını tahmin ediyoruz!
Hazırsan Teste,
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1. Hoşlandığın cinsiyeti seçer misin?
2. Bir de yaşını öğrenelim?
3. Burcunu da seç bakalım.
4. İlişki hayatın nasıl gidiyor?
5. Sence aşk her şeyi daha mı iyiye götürüyor yoksa daha da mı kötüye götürüyor?
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6. Kendini insanlarla ilgili beklentiye sokar mısın?
7. En son ne zaman kalbin kırıldı?
8. Aşk acın ortalama ne kadar sürer?
Bu sene de bekarsın...
Tek bir aşkın olacak!
2'den fazla!
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