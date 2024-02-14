Sevgililer Günü Anketi: Kaçımız Tek Tabancayız?
Sevgililer Günü Anketi: Kaçımız Tek Tabancayız?
Umrumuzda değilmiş gibi davransak da hepimizin içten içe beklentiye girdiği o gün: 14 Şubat Sevgililer Günü❤️! Kimimiz tek tabanca olup eskileri yoklarken, kimimiz de yeni aşklara yelken açmış... Bakalım sen bunlardan hangisisin?
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1. Sevgililer Günü'ne bekar mı girdin?
2. Çiçek ya da hediye aldın mı?
3. Date planı yapıldı mı?
4. Beklentilerinin altında bir gün olup hayal kırıklığı yaşadın mı?
5. Yalnız girmemek için eski sevgilini yokladın mı?
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6. Kaç Sevgililer Günü'nü sevgilinle beraber geçirdin?
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