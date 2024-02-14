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Sevgililer Günü Anketi: Kaçımız Tek Tabancayız?

Sevgililer Günü Anketi: Kaçımız Tek Tabancayız?

Nil Dila Şenol
Nil Dila Şenol - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 13:08 Son Güncelleme: 14.02.2024 - 13:09

Umrumuzda değilmiş gibi davransak da hepimizin içten içe beklentiye girdiği o gün: 14 Şubat Sevgililer Günü❤️! Kimimiz tek tabanca olup eskileri yoklarken, kimimiz de yeni aşklara yelken açmış... Bakalım sen bunlardan hangisisin?

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1. Sevgililer Günü'ne bekar mı girdin?

1. Sevgililer Günü'ne bekar mı girdin?

2. Çiçek ya da hediye aldın mı?

2. Çiçek ya da hediye aldın mı?

3. Date planı yapıldı mı?

3. Date planı yapıldı mı?

4. Beklentilerinin altında bir gün olup hayal kırıklığı yaşadın mı?

4. Beklentilerinin altında bir gün olup hayal kırıklığı yaşadın mı?

5. Yalnız girmemek için eski sevgilini yokladın mı?

5. Yalnız girmemek için eski sevgilini yokladın mı?
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6. Kaç Sevgililer Günü'nü sevgilinle beraber geçirdin?

6. Kaç Sevgililer Günü'nü sevgilinle beraber geçirdin?

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