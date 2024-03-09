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Sen Varoluşsal Sancılar Çekenlerden misin?

Sen Varoluşsal Sancılar Çekenlerden misin?

Nil Dila Şenol
Nil Dila Şenol - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 18:33

Yönetmenliğini ve senaristliğini Berkun Oya'nın üstlendiği Kuvvetli Bir Alkış, izleyenleri ikiye ayırdı. Beğeneni kadar eleştireni de çok olan mini dizide 'varoluşsal sancılar' işlendi. Peki sen de bu sancıları çekenlerden misin?

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Hayatta her şeyin varoluş nedenini sorguluyor musun?

2. Hayatta her şeyin varoluş nedenini sorguluyor musun?

3. Travmalarını kimlik olarak benimsediğini düşünüyor musun?

3. Travmalarını kimlik olarak benimsediğini düşünüyor musun?

4. Kendi potansiyelinin altında bir hayat mı yaşıyorsun?

4. Kendi potansiyelinin altında bir hayat mı yaşıyorsun?

5. Popüler kültürün getirdiği 'farklı olma isteği'ne karşın bazen de sıradan olmak istiyor musun?

5. Popüler kültürün getirdiği 'farklı olma isteği'ne karşın bazen de sıradan olmak istiyor musun?
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6. Hayatı sence de biraz fazla abartmıyor muyuz?

6. Hayatı sence de biraz fazla abartmıyor muyuz?

7. 'Sadece karakteri oturmamış insaların hayranlık duyduğu bir dallama' mısın yoksa bu hayatta gerçek bir mücadelen var mı?

7. 'Sadece karakteri oturmamış insaların hayranlık duyduğu bir dallama' mısın yoksa bu hayatta gerçek bir mücadelen var mı?

8. Hayatın kargaşasından ve insan 'varlığına' yüklenen sıfatlardan kaçıp ana rahmine dönmek istediğin zamanlar oluyor mu?

8. Hayatın kargaşasından ve insan 'varlığına' yüklenen sıfatlardan kaçıp ana rahmine dönmek istediğin zamanlar oluyor mu?

9. Yalnız kalmamak için yanlış kararlar verip hayatını yokuşa sürdüğün bir an oldu mu?

9. Yalnız kalmamak için yanlış kararlar verip hayatını yokuşa sürdüğün bir an oldu mu?

Sen bu sancıların ta kendisisin!

Sen bu sancıların ta kendisisin!

Hayatın karmaşık labirentinde bazen kendimizi derin suların içinde boğulmuş gibi hissederiz, adım adım ilerlerken birdenbire tökezleriz. Bu duygusal dalgaların arasında sürüklenirken, içinde bulunduğun bu durumun ne kadar zor olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Kendi iç dünyanın derinliklerinde, bu karanlık denizde boğuluyor, çırpınıyor ve nefes almakta zorlanıyorsun. Her ne kadar bu durumun içinde bulunmak zor olsa da, unutma ki her deniz fırtınadan sonra durgunlaşır. Kendi varoluşsal sancılarınla başa çıkmak için gereken gücü bulacağına inanıyoruz. Unutma, her zaman bir çıkış yolu vardır ve belki de bu sancılar, seni daha güçlü bir birey yapmak için gereklidir.  Bu durumlarla karşılaştığımızda, çevremizdeki her şeyin sadece bir simülasyon olduğu düşüncesi bile zihnimizi sarabilir. Ancak bu düşüncelere kapılıp giderken, hayatın küçük ama değerli detaylarının içinde varoluşsal sancılar çekmeye başlarız. İşte tam bu noktada durup bir bakmalıyız çünkü bu sancılar içinde debelenirken, hayatın büyük resmini kaçırma riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Hayatın aslında ne kadar renkli ve dolu dolu olduğunu görmek için bir adım geriye çekilip geniş bir perspektiften bakmayı unutmamalıyız.

Senin bir kimliğin var, varoluşsal sancılar çekecek vaktin yok..

Senin bir kimliğin var, varoluşsal sancılar çekecek vaktin yok..

Senin için varoluşunun ötesinde, bu karmaşık hayatta var olmanın bir anlamı, bir amacı bulunuyor. Hayatın karmaşıklığına, belirsizliklerine rağmen sen, özünü benimseyerek, her şeyi basite indirgeyip, anlaşılır hale getirmeyi başarıyorsun. Hayat planlarını bu öz bilincin üzerine inşa ediyor ve bu doğrultuda ilerlemeyi tercih ediyorsun. Elbette ki, herkes gibi senin de tökezlediğin, kendini sorguladığın anlar oluyor. Ancak sen, bu sorgulamaları birer sancıya dönüştürmek yerine, onlara cevaplar bulmayı başarıyorsun. Bu yüzden, hayatının her anında, her zorluğunda, her karmaşasında, kendine dair bir anlam, bir amaç bulabiliyorsun. Bu da seni, hayatın içindeki diğer insanlardan farklı kılıyor.

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Selver.1994.06

Sen bu sancıların ta kendisisin ! 🤔

cansu ersan

Sen bu sancıların ta kendisisin!