Sen Varoluşsal Sancılar Çekenlerden misin?
Sen Varoluşsal Sancılar Çekenlerden misin?
Yönetmenliğini ve senaristliğini Berkun Oya'nın üstlendiği Kuvvetli Bir Alkış, izleyenleri ikiye ayırdı. Beğeneni kadar eleştireni de çok olan mini dizide 'varoluşsal sancılar' işlendi. Peki sen de bu sancıları çekenlerden misin?
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Hayatta her şeyin varoluş nedenini sorguluyor musun?
3. Travmalarını kimlik olarak benimsediğini düşünüyor musun?
4. Kendi potansiyelinin altında bir hayat mı yaşıyorsun?
5. Popüler kültürün getirdiği 'farklı olma isteği'ne karşın bazen de sıradan olmak istiyor musun?
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6. Hayatı sence de biraz fazla abartmıyor muyuz?
7. 'Sadece karakteri oturmamış insaların hayranlık duyduğu bir dallama' mısın yoksa bu hayatta gerçek bir mücadelen var mı?
8. Hayatın kargaşasından ve insan 'varlığına' yüklenen sıfatlardan kaçıp ana rahmine dönmek istediğin zamanlar oluyor mu?
9. Yalnız kalmamak için yanlış kararlar verip hayatını yokuşa sürdüğün bir an oldu mu?
Sen bu sancıların ta kendisisin!
Senin bir kimliğin var, varoluşsal sancılar çekecek vaktin yok..
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Sen bu sancıların ta kendisisin ! 🤔
Sen bu sancıların ta kendisisin!