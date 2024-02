Tek Soruda Depresyonunun Hangi Seviyede Olduğunu Söylüyoruz!

Sen artık depresyonun dibini sıyırıyorsun.En üzücüsü de her şeyin farkındasın ve bu durumu artık kabullenmişsin. Kendin için çabalayacak gücün kalmamış. Her şeyi oluruna bırakmışsın. Hayat seni nereye süreklerse, nereye çekerse oraya gidiyorsun. Ancak daha sonrasında bu zamanlarını böyle geçirdiğin için pişman olacaksın. Çünkü sen bu haldeyken bir yandan da hayat akıp gidiyor. Tabi ki her zaman zirvede olamazsın, illa ki iniş çıkışların olacak. Fakat dibe düştükten sonra ayağa kalkmasını da bilmelisin.