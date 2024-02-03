Tek Soruda Depresyonunun Hangi Seviyede Olduğunu Söylüyoruz!
Tek Soruda Depresyonunun Hangi Seviyede Olduğunu Söylüyoruz!
Senin depresyonun hangi seviyelere ulaşmış? Testi çöz ve hemen öğren!
Not: Bu bir eğlence testidir!
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1. Senin için doğru olan şıkları seçer misin?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
O kadarı herkeste olur!
Depresyonun eşliğinde dolanıyorsun!
Ölmeyi bile umursamayacak seviyedesin...
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