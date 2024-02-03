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Tek Soruda Depresyonunun Hangi Seviyede Olduğunu Söylüyoruz!

Tek Soruda Depresyonunun Hangi Seviyede Olduğunu Söylüyoruz!

Nil Dila Şenol
Nil Dila Şenol - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 15:16

Senin depresyonun hangi seviyelere ulaşmış? Testi çöz ve hemen öğren!

Not: Bu bir eğlence testidir!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Senin için doğru olan şıkları seçer misin?

1. Senin için doğru olan şıkları seçer misin?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

O kadarı herkeste olur!

O kadarı herkeste olur!

Hayata dairi ufak tefek sıkıntıların var. Kaygıların, bazen sağlıklı düşünmeni engelleyebiliyor. Ancak bu kadarı herkeste olur. Bunda çok da dert edilecek bir durum yok. Eminiz ki, güçlü karakterin ve aklınla her şeyin üstesinden gelebilirsin :)

Depresyonun eşliğinde dolanıyorsun!

Depresyonun eşliğinde dolanıyorsun!

Sen bu çemberde fazla dolanmaya blaşlamışsın, hatta bir adım içerde bile olabilirsin. Kendini yavaş yavaş salma aşamasındasın. İçinde yarınlara dair hiçbir istek ve ilgi yok. Kalan umudunun zerrelerini süpürüyorsun. Hemen kendine gelmeli ve toparlanmalısın. Bu iş böyle gitmez! Hayatının düzensizliği içerisinde elinde olanları da kaybetmek üzeresin. Vazgeçmek için çok erken!

Ölmeyi bile umursamayacak seviyedesin...

Ölmeyi bile umursamayacak seviyedesin...

Sen artık depresyonun dibini sıyırıyorsun.En üzücüsü de her şeyin farkındasın ve bu durumu artık kabullenmişsin. Kendin için çabalayacak gücün kalmamış. Her şeyi oluruna bırakmışsın. Hayat seni nereye süreklerse, nereye çekerse oraya gidiyorsun. Ancak daha sonrasında bu zamanlarını böyle geçirdiğin için pişman olacaksın. Çünkü sen bu haldeyken bir yandan da hayat akıp gidiyor. Tabi ki her zaman zirvede olamazsın, illa ki iniş çıkışların olacak. Fakat dibe düştükten sonra ayağa kalkmasını da bilmelisin.

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