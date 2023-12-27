Kafandaki Fırtınaların Sebebini Söylüyoruz!
Kafandaki Fırtınaların Sebebini Söylüyoruz!
Geceler bitmek bilmiyor mu? İçindeki fırtınaların sebebini söylüyoruz!
Hazırsan Teste,
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da öğrenebilir miyiz?
3. Son zamanlarda geceleri uyumakta güçlük çekiyor musun?
4. Aşk mı kariyer mi?
5. Son bir ay içerisinde kendini mutlu etmek için kendine bir hediye aldın mı?
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6. Seni mutlu etmek için bunlardan hangisi gerekir?
7. İlişki hayatında durumlar ne alemde?
8. Şu an arkadaşlarınla gerçekten yakın bir bağ kurabildiğini düşünüyor musun?
9. Son olarak en son ne zaman ağladın?
Senin içindeki fırtınaların sebebi kendinsin...
Senin kafandaki fırtınaların sebebi gelecek kaygısı...
Senin içinde kopan fırtınaların sebebi insanlara olan güvensizliğin...
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