Kafandaki Fırtınaların Sebebini Söylüyoruz!

Hayatının en heyecanlı dönemlerinden birinde olduğunu biliyoruz ve senin de farkındasın. Geleceğini şekillendirmek için her gün, her saat, hatta her dakika üzerinde titizlikle çalışıyorsun. Ancak, bazen bu süreçte, başarısızlık korkusu seni sarmalıyor, içini kaplıyor. Bu korku, belki de hayallerini gerçekleştirmenin önündeki en büyük engel oluyor. Bazen, kendi iç sesini dinlerken, 'Gerçekten istediğim şeyi mi yapıyorum?' diye sorguluyorsun. Bu soru, belki de aklını en çok meşgul eden soru. Çünkü sen, hayatının her anında, her kararında, kendine en doğru olanı yapmayı hedefliyorsun. Ancak bu soru, bazen seni durduruyor, belki de biraz korkutuyor. Bir de belki de farkında olmadan, bazı insanların senin üzerinde baskı kurduğunu hissediyorsun. Bu baskı, belki de toplumun belirli kalıplarına, belirli normlarına uymak için. Bu durum, seni istemediğin yerlere, istemediğin durumlara sürüklüyor. Kendini, belki de hiç olmak istemediğin bir yerde buluyorsun. Bu durum, belki de senin en çok korktuğun şey. Ancak unutma ki, senin hayatın, senin kararların ve senin geleceğin. Sen, kendi hayatının yazarısın ve senin hikayen, senin kaleminden çıkacak. Kendi hayatının kahramanı ol, kendi hikayenin yazarı ol ve kendi geleceğini şekillendir. Başarısızlık korkusu, belki de en büyük engel olabilir, ancak sen, bu engeli aşacak güçtesin. Kendine inan, kendine güven ve kendi hayatını yaşa.