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Kafandaki Fırtınaların Sebebini Söylüyoruz!

Kafandaki Fırtınaların Sebebini Söylüyoruz!

Nil Dila Şenol
Nil Dila Şenol - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 10:01

Geceler bitmek bilmiyor mu? İçindeki fırtınaların sebebini söylüyoruz!

Hazırsan Teste,

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da öğrenebilir miyiz?

3. Son zamanlarda geceleri uyumakta güçlük çekiyor musun?

3. Son zamanlarda geceleri uyumakta güçlük çekiyor musun?

4. Aşk mı kariyer mi?

4. Aşk mı kariyer mi?

5. Son bir ay içerisinde kendini mutlu etmek için kendine bir hediye aldın mı?

5. Son bir ay içerisinde kendini mutlu etmek için kendine bir hediye aldın mı?
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6. Seni mutlu etmek için bunlardan hangisi gerekir?

6. Seni mutlu etmek için bunlardan hangisi gerekir?

7. İlişki hayatında durumlar ne alemde?

7. İlişki hayatında durumlar ne alemde?

8. Şu an arkadaşlarınla gerçekten yakın bir bağ kurabildiğini düşünüyor musun?

8. Şu an arkadaşlarınla gerçekten yakın bir bağ kurabildiğini düşünüyor musun?

9. Son olarak en son ne zaman ağladın?

9. Son olarak en son ne zaman ağladın?

Senin içindeki fırtınaların sebebi kendinsin...

Göz alıcı bir gülümsemeyle dolaşıyor, herkesin seni ne kadar sevdiğini ve hayran olduğunu biliyorsun. Ancak, aynada kendine baktığında, memnun olmadığın bazı huylarını görüyorsun. Hatta belki de bu huylar, seni geceleri uykusuz bırakıyor, yatağında bir sağa bir sola döndürüyor. Kendiyle barışık görünen bu parlak yıldızın, aslında içinde fırtınalar kopuyor. Biliyoruz, bu huyları değiştirmeye çalışıyorsun. Ancak, bu süreçte çoğunlukla başarısız oluyorsun. Kendinde bir şeyleri değiştirmek, bir gecede olacak bir durum değil, emin ol. Ancak, bu değişim sürecinde, belki de ilk adımın bu huyların nedenini bulmak olduğunu düşündün mü? Belki de bu huyların nedeni, geçmişte yaşadığın bir olay, belki de çocukluk travması. Kim bilir? Ancak, bu huyların nedenini bulduğunda, belki de onları değiştirmek daha kolay olacak. Bir an dur ve düşün. Kendiyle barışık görünen bu parlak yıldızın, aslında içinde neler yaşadığını kimse bilmiyor. Ancak, bu sorunları kabul edip, onların nedenini bulmak, belki de seni daha rahat hissettirecek. Kendiyle barışık olmayı öğrenmek, belki de bu parlak yıldızın en büyük başarısı olacak.

Senin kafandaki fırtınaların sebebi gelecek kaygısı...

Hayatının en heyecanlı dönemlerinden birinde olduğunu biliyoruz ve senin de farkındasın. Geleceğini şekillendirmek için her gün, her saat, hatta her dakika üzerinde titizlikle çalışıyorsun. Ancak, bazen bu süreçte, başarısızlık korkusu seni sarmalıyor, içini kaplıyor. Bu korku, belki de hayallerini gerçekleştirmenin önündeki en büyük engel oluyor. Bazen, kendi iç sesini dinlerken, 'Gerçekten istediğim şeyi mi yapıyorum?' diye sorguluyorsun. Bu soru, belki de aklını en çok meşgul eden soru. Çünkü sen, hayatının her anında, her kararında, kendine en doğru olanı yapmayı hedefliyorsun. Ancak bu soru, bazen seni durduruyor, belki de biraz korkutuyor. Bir de belki de farkında olmadan, bazı insanların senin üzerinde baskı kurduğunu hissediyorsun. Bu baskı, belki de toplumun belirli kalıplarına, belirli normlarına uymak için. Bu durum, seni istemediğin yerlere, istemediğin durumlara sürüklüyor. Kendini, belki de hiç olmak istemediğin bir yerde buluyorsun. Bu durum, belki de senin en çok korktuğun şey. Ancak unutma ki, senin hayatın, senin kararların ve senin geleceğin. Sen, kendi hayatının yazarısın ve senin hikayen, senin kaleminden çıkacak. Kendi hayatının kahramanı ol, kendi hikayenin yazarı ol ve kendi geleceğini şekillendir. Başarısızlık korkusu, belki de en büyük engel olabilir, ancak sen, bu engeli aşacak güçtesin. Kendine inan, kendine güven ve kendi hayatını yaşa.

Senin içinde kopan fırtınaların sebebi insanlara olan güvensizliğin...

Hayatının bazı dönemlerinde yaşadığın talihsiz olaylar, insanlara olan güvenini sarsmış ve seni bir kuşkucu haline getirmiş. Her söz, her hareket, her bakışta bir anlam, bir gizem arıyorsun. Özellikle geceleri, yatağında uzanıp günün olaylarını tekrar tekrar kafanda canlandırdığında, aklın adeta bir soru işareti cümbüşüne dönüşüyor. Ancak, bir gerçeği unutma: insanlar, hareketlerinin her birini senin kadar detaylı düşünmüyorlar. Aslında, senin bu durumu biraz fazla kafaya taktığını ve olayları gereğinden fazla büyüttüğünü söyleyebiliriz. Senin bu durumun, adeta bir kafada kurma hastalığına dönüşmüş gibi görünüyor. Ancak merak etme, seninle aynı durumu yaşayan birçok kişi var ve bu durumdan çıkmanın yolları da mevcut.

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