Ne Kadar Kate Middleton'sın?

Adeta bir kraliyet gelini gibi zarif ve asil bir duruşun var. Kate Middleton ile olan benzerliklerin adeta göz kamaştırıyor. Hayata bakış açın, güçlü duruşun ve kararlılığın ile herkesi büyülüyorsun. Kendine her zaman öncelik veriyor, güçlü olmak için çabalıyorsun. Bu çaban, karşına çıkan her engeli aşmanı sağlıyor. Hayatına giren herkesi, birer geleceğe yatırım olarak görüyorsun. Bu yatırımın karşılığını alabilmek için gerektiğinde kendin için herkesi feda edebilirsin. Bu duruşun, senin ne kadar güçlü bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor. Seni yıkmak isteyenlere karşı her zaman hazırlıklı ve dirençlisin. Aynı zamanda, itibarını ve tarzını korumak konusunda da oldukça hassassın. Arkanı sağlam tutarken, tarzından ve itibarından asla ödün vermiyorsun. Bu duruşunla, etrafındaki herkesi etkileyip, kendine hayran bırakıyorsun. Her zaman olduğu gibi, güçlü ve kararlı duruşunla hayatına devam ediyorsun. Bu yüzden sen tam bir kraliyet gelini gibisin.