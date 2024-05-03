Ne Kadar Kate Middleton'sın?
Ne Kadar Kate Middleton'sın?
Birleşik kraliyet ailesinin en gözde isimlerinden Kate Middleton, yokluğuyla son zamanlara gündeme damgasını vuruyor. Herkesin aklında tek soru ''Kate nerede?''. Bakalım sen ne kadar Kate'sin?
Hazırsan teste!
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1. Yaşını öğrenebilir miyiz?
2. Kıyafetlerine ve tarzına dikkat ediyor musun?
3. Hayat standartlarının ne kadar yüksek olduğunu düşünüyorsun?
4. Dedikoduduyu sever misin?
5. Seni yukarıya taşıyabilecek ve çok daha iyi hayat imkanları sunabilecek biri için güncel partnerini bırakır mısın?
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6. Gönüllülük projelerinde yer aldın mı?
7. Kilo takıntın var mı?
8. Çok zengin ve statü sahibi bir eşin var ancak seni aldatıyor, ne yaparsın?
9. Duygularını kontrol edebildiğini düşünüyor musun, her ne olursa olsun gövde gösterisi yapabilir misin?
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