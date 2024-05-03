Ne Kadar Kate Middleton'sın?

Hayatının her alanında kendine has bir karaktere sahip olduğunu biliyoruz. Bu özgün karakterinle birlikte, dikkat çeken bir benzerlik daha var ki, o da Kraliyet ailesinin gözde üyelerinden Kate Middleton ile olan benzerliğin. Evet, doğru duydunuz! Siz ve Kate, ne istediğini bilen, güçlü karakterlersiniz. Kate'in belirgin ve sert çizgileri, belki de kraliyet ailesinin getirdiği sınırlar ve kurallarla şekillenmiş olabilir. Fakat senin çizgilerin biraz daha geniş, biraz daha özgür. Kendini kısıtlamaktan hoşlanmadığını, hayatının her alanında geniş bir perspektife sahip olduğunu biliyoruz. Kurallar ve sınırlamalar pek senlik değil, değil mi? Biraz daha özgür, biraz daha spontane. Kafan estiğinde, ne istersen onu yapmak istiyorsun. Senin için hayat, biraz daha özgür, biraz daha spontane olmalı. Ve neyse ki, bu özgürlüğünü kısıtlayacak bir kraliyet mensubu olma durumun yok! ;) Bu yüzden, hayatını istediğin gibi yaşa, özgür ol, spontane ol. Sonuçta, senin hayatın bu ve senin kurallarınla şekillenmeli. Kate Middleton olmasa da, senin de kendine has bir tarzın ve karakterin var. Ve bu, seni sen yapan en önemli özellik.