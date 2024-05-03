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Ne Kadar Kate Middleton'sın?

Ne Kadar Kate Middleton'sın?

Nil Dila Şenol
Nil Dila Şenol - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 17:46

Birleşik kraliyet ailesinin en gözde isimlerinden Kate Middleton, yokluğuyla son zamanlara gündeme damgasını vuruyor. Herkesin aklında tek soru ''Kate nerede?''. Bakalım sen ne kadar Kate'sin?

Hazırsan teste!

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1. Yaşını öğrenebilir miyiz?

2. Kıyafetlerine ve tarzına dikkat ediyor musun?

2. Kıyafetlerine ve tarzına dikkat ediyor musun?

3. Hayat standartlarının ne kadar yüksek olduğunu düşünüyorsun?

3. Hayat standartlarının ne kadar yüksek olduğunu düşünüyorsun?

4. Dedikoduduyu sever misin?

4. Dedikoduduyu sever misin?

5. Seni yukarıya taşıyabilecek ve çok daha iyi hayat imkanları sunabilecek biri için güncel partnerini bırakır mısın?

5. Seni yukarıya taşıyabilecek ve çok daha iyi hayat imkanları sunabilecek biri için güncel partnerini bırakır mısın?
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6. Gönüllülük projelerinde yer aldın mı?

6. Gönüllülük projelerinde yer aldın mı?

7. Kilo takıntın var mı?

7. Kilo takıntın var mı?

8. Çok zengin ve statü sahibi bir eşin var ancak seni aldatıyor, ne yaparsın?

8. Çok zengin ve statü sahibi bir eşin var ancak seni aldatıyor, ne yaparsın?

9. Duygularını kontrol edebildiğini düşünüyor musun, her ne olursa olsun gövde gösterisi yapabilir misin?

9. Duygularını kontrol edebildiğini düşünüyor musun, her ne olursa olsun gövde gösterisi yapabilir misin?

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Adeta bir kraliyet gelini gibi zarif ve asil bir duruşun var. Kate Middleton ile olan benzerliklerin adeta göz kamaştırıyor. Hayata bakış açın, güçlü duruşun ve kararlılığın ile herkesi büyülüyorsun. Kendine her zaman öncelik veriyor, güçlü olmak için çabalıyorsun. Bu çaban, karşına çıkan her engeli aşmanı sağlıyor. Hayatına giren herkesi, birer geleceğe yatırım olarak görüyorsun. Bu yatırımın karşılığını alabilmek için gerektiğinde kendin için herkesi feda edebilirsin. Bu duruşun, senin ne kadar güçlü bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor. Seni yıkmak isteyenlere karşı her zaman hazırlıklı ve dirençlisin. Aynı zamanda, itibarını ve tarzını korumak konusunda da oldukça hassassın. Arkanı sağlam tutarken, tarzından ve itibarından asla ödün vermiyorsun. Bu duruşunla, etrafındaki herkesi etkileyip, kendine hayran bırakıyorsun. Her zaman olduğu gibi, güçlü ve kararlı duruşunla hayatına devam ediyorsun. Bu yüzden sen tam bir kraliyet gelini gibisin.

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Hayatının her alanında kendine has bir karaktere sahip olduğunu biliyoruz. Bu özgün karakterinle birlikte, dikkat çeken bir benzerlik daha var ki, o da Kraliyet ailesinin gözde üyelerinden Kate Middleton ile olan benzerliğin. Evet, doğru duydunuz! Siz ve Kate, ne istediğini bilen, güçlü karakterlersiniz. Kate'in belirgin ve sert çizgileri, belki de kraliyet ailesinin getirdiği sınırlar ve kurallarla şekillenmiş olabilir. Fakat senin çizgilerin biraz daha geniş, biraz daha özgür. Kendini kısıtlamaktan hoşlanmadığını, hayatının her alanında geniş bir perspektife sahip olduğunu biliyoruz. Kurallar ve sınırlamalar pek senlik değil, değil mi? Biraz daha özgür, biraz daha spontane. Kafan estiğinde, ne istersen onu yapmak istiyorsun. Senin için hayat, biraz daha özgür, biraz daha spontane olmalı. Ve neyse ki, bu özgürlüğünü kısıtlayacak bir kraliyet mensubu olma durumun yok! ;) Bu yüzden, hayatını istediğin gibi yaşa, özgür ol, spontane ol. Sonuçta, senin hayatın bu ve senin kurallarınla şekillenmeli. Kate Middleton olmasa da, senin de kendine has bir tarzın ve karakterin var. Ve bu, seni sen yapan en önemli özellik.

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İkinizin arasındaki farkları gözler önüne sermek pek de zor olmadı. Bir yanda, duygularını sıkı sıkıya kontrol edebilen, güç ve başarıya adeta aşık bir kadın var. Bu kadın, hayatını disiplinli bir şekilde yönetiyor ve her adımını bilinçli bir şekilde atıyor. Diğer yanda ise, hayatını tamamen zevk ve keyif almak üzerine kurmuş, anlık duygularını sonuna kadar yaşamaktan çekinmeyen biri var. Sen, hayatı spontan bir şekilde yaşamayı seviyorsun ve duygularını tamamen özgür bırakıyosun. Herkesin kendi tarzı, kendi eğrisi ve doğrusu var. Sen belki onun yaşam tarzına ya da gücüne zaman zaman imreniyor olabilirsin. Ama emin ol ki, o da arada senin gibi spontan yaşamayı ve duygularına sahip çıkabilmeyi özlüyordur. Unutma, sen kimseye benzemiyorsun. Senin tarzın, senin yolun ve senin hayatın var. Kendi yolunda ilerlemeye devam et ve kimseye benzemeye çalışma. Çünkü sen, sen olduğun için özelsin. Kendine has tarzın ve yaşam biçiminle, kendi hikayeni yazmaya devam et!

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