Ne Kadar Hırslısın?

Hayatın en büyük gerçeklerinden biri şu ki, hırsınla, azminle ve kararlılığınla senin elde edemeyeceğin hiçbir şey yok. Bu yolculukta, hedefine ulaşmak için her türlü çabayı göstermekten çekinmiyorsun. İstediğin şeyi elde etmek için gözlerin sadece ona odaklanıyor, başka hiçbir şeyi görmüyor. Bu hırsınla, adeta bir roket gibi hedefine doğru ilerliyorsun. Ancak, bazen hedefine ulaştıktan sonra, beklenmedik bir durumla karşılaşıyorsun. Elde ettiğin şey, ilk başta hayal ettiğin kadar tatmin edici olmayabiliyor. Bazen, bu sonuç karşısında, gerçekten istediğin şeyin bu olup olmadığını sorgulamaya başlıyorsun. Bu durum, hırsınla geçirdiğin zamanın boşa gittiği hissini yaratıyor. Sonuçta, hırsınla elde ettiğin şeylerin bazen gerçekten istediğin şeyler olmadığını fark etmek, hayatın ironik bir oyunu gibi karşına çıkıyor. Bu durum, enerjini ve zamanını doğru hedeflere yönlendirmenin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Bu yüzden, hırsınla bir şeyleri elde etme yolunda, gerçekten ne istediğini iyi belirlemen gerektiğini unutmamalısın.