Görüş Bildir
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Ne Kadar Hırslısın?

Ne Kadar Hırslısın?

Nil Dila Şenol
Nil Dila Şenol - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 14:18

Bu hayatta bizi diri tutan, kendimizi koyvermememizi sağlayan en yegane şeylerden biri de hırstır. Bakalım sen ne kadar hırslısın?

Hazırsan Teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Spontane mi yaşamayı seversin yoksa her zaman plan programlı mısındır?

3. Spontane mi yaşamayı seversin yoksa her zaman plan programlı mısındır?

4. İstediğini elde ettikten sonra hevesin kaçar mı?

4. İstediğini elde ettikten sonra hevesin kaçar mı?

5. Kendi sınırlarını zorlamak için hiç date'e çıktın mı?

5. Kendi sınırlarını zorlamak için hiç date'e çıktın mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. İstemediğin şeyleri sırf inada bindirdiğin için yapar mısın?

6. İstemediğin şeyleri sırf inada bindirdiğin için yapar mısın?

7. Tartışmada haklı çıkmak için her yolu dener misin yoksa özür dileyip geçer misin?

7. Tartışmada haklı çıkmak için her yolu dener misin yoksa özür dileyip geçer misin?

8. Kendin için herkesten vazgeçer misin?

9. Son olarak burcunu da öğrenebilir miyiz?

Hırstan gözün kör olmuş!

Hırstan gözün kör olmuş!

Hayatın en büyük gerçeklerinden biri şu ki, hırsınla, azminle ve kararlılığınla senin elde edemeyeceğin hiçbir şey yok. Bu yolculukta, hedefine ulaşmak için her türlü çabayı göstermekten çekinmiyorsun. İstediğin şeyi elde etmek için gözlerin sadece ona odaklanıyor, başka hiçbir şeyi görmüyor. Bu hırsınla, adeta bir roket gibi hedefine doğru ilerliyorsun. Ancak, bazen hedefine ulaştıktan sonra, beklenmedik bir durumla karşılaşıyorsun. Elde ettiğin şey, ilk başta hayal ettiğin kadar tatmin edici olmayabiliyor. Bazen, bu sonuç karşısında, gerçekten istediğin şeyin bu olup olmadığını sorgulamaya başlıyorsun. Bu durum, hırsınla geçirdiğin zamanın boşa gittiği hissini yaratıyor. Sonuçta, hırsınla elde ettiğin şeylerin bazen gerçekten istediğin şeyler olmadığını fark etmek, hayatın ironik bir oyunu gibi karşına çıkıyor. Bu durum, enerjini ve zamanını doğru hedeflere yönlendirmenin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Bu yüzden, hırsınla bir şeyleri elde etme yolunda, gerçekten ne istediğini iyi belirlemen gerektiğini unutmamalısın.

Hiçbir şey umrunda değil...

Hiçbir şey umrunda değil...

Hayatın ritmi seninle bir başka dans ediyor, sen bu dünyaya gamsız bir şekilde gelmişsin ve aynı gamsızlıkla da gideceksin. Senin için neyin olacağı varsa, o zaten olacaktır. İşte bu yüzden hiçbir şeyi haddinden fazla zorlamayı sevmezsin. İnatlaşma, hırsla kıyasıya bir mücadele senin kitabında yok. İnsanlar, senin bu sakin ve huzur dolu tutumunu hayranlıkla karşılar. Seninle aynı ortamda olmak, onlara da bir nevi huzur ve dinginlik verir. Bu yüzden, senin bu rahat ve gamsız tavrın, çevrendekileri etkileyen bir magnet gibi.

Bu İçerikler de İlgini Çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?