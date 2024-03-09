Ne Kadar Hırslısın?
Ne Kadar Hırslısın?
Bu hayatta bizi diri tutan, kendimizi koyvermememizi sağlayan en yegane şeylerden biri de hırstır. Bakalım sen ne kadar hırslısın?
Hazırsan Teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Spontane mi yaşamayı seversin yoksa her zaman plan programlı mısındır?
4. İstediğini elde ettikten sonra hevesin kaçar mı?
5. Kendi sınırlarını zorlamak için hiç date'e çıktın mı?
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6. İstemediğin şeyleri sırf inada bindirdiğin için yapar mısın?
7. Tartışmada haklı çıkmak için her yolu dener misin yoksa özür dileyip geçer misin?
8. Kendin için herkesten vazgeçer misin?
9. Son olarak burcunu da öğrenebilir miyiz?
Hırstan gözün kör olmuş!
Hiçbir şey umrunda değil...
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