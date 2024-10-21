Ne Kadar Duru Bir Güzelliğe Sahipsin?
Ne Kadar Duru Bir Güzelliğe Sahipsin?
Güzellik, kişiden kişiye değişen ve farklı şekillerde algılanan bir kavram. Kimileri doğallığı ve sadeliği ön planda tutarken, kimileri özenli ve dikkat çekici bir tarzı tercih eder. Peki, sen hangi güzellik anlayışına daha yakınsın? Doğal bir duruluğun mu var, yoksa özenli bir şıklığın mı?
Bu test, güzellik anlayışını ve kendi tarzını daha yakından keşfetmene yardımcı olacak. Sorulara içtenlikle cevap ver ve kendi güzellik sırrını öğren! ☺
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1. Sabah uyandığında aynaya baktığında genellikle nasıl hissedersin?
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2. Cilt bakım rutinin nasıl?
3. Bir arkadaşın sana “ne kadar doğal görünüyorsun” dediğinde ne hissedersin?
4. Peki makyaj yaparken en dikkat ettiğin şey ne?
5. Saç bakımın nasıl?
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