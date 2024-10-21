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Ne Kadar Duru Bir Güzelliğe Sahipsin?

etiket Ne Kadar Duru Bir Güzelliğe Sahipsin?

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 16:01

Güzellik, kişiden kişiye değişen ve farklı şekillerde algılanan bir kavram. Kimileri doğallığı ve sadeliği ön planda tutarken, kimileri özenli ve dikkat çekici bir tarzı tercih eder. Peki, sen hangi güzellik anlayışına daha yakınsın? Doğal bir duruluğun mu var, yoksa özenli bir şıklığın mı?

Bu test, güzellik anlayışını ve kendi tarzını daha yakından keşfetmene yardımcı olacak. Sorulara içtenlikle cevap ver ve kendi güzellik sırrını öğren! ☺

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1. Sabah uyandığında aynaya baktığında genellikle nasıl hissedersin?

2. Cilt bakım rutinin nasıl?

2. Cilt bakım rutinin nasıl?

3. Bir arkadaşın sana “ne kadar doğal görünüyorsun” dediğinde ne hissedersin?

4. Peki makyaj yaparken en dikkat ettiğin şey ne?

5. Saç bakımın nasıl?

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6. Stilini nasıl tanımlarsın?

7. Arkadaş ortamında nasıl biri olarak tanınırsın?

8. İnsanlar sana en çok neyle iltifat eder?

9. Son soruyu da soralım; kendini nasıl tanımlarsın?

Çok durusun!

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Doğallığınla dikkat çeken birisin! Sade ve içten tavırların çevren tarafından fark ediliyor. Makyajsız halin bile göz kamaştırıcı ve bu özgüveninle çevrene ışık saçıyorsun. Cilt bakımına fazla takılmadan doğal yollarla güzelliğini ortaya çıkarıyorsun. Saçlarını doğal haliyle bırakmayı seviyor ve modaya bağlı kalmadan kendi tarzınızı yaratıyorsun. Senin için en güzel aksesuar, sıcak gülümsemen.  Bu sadelik, senin en büyük güzellik sırrın!

Bakımlı ve özenlisin.

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Sen, hem doğal hem de zarif bir güzelliği temsil ediyorsun. Abartıya kaçmadan, bakımlı ve özenli olmayı seviyorsun. Cilt bakımını ve görünümünü ihmal etmiyor, ama her zaman dengeli bir şıklığı tercih ediyorsun. İnsanlar seni genellikle içten tavırların ve sıcak duruşunla tanır. Doğallık senin için bir öncelik olsa da, zaman zaman özen göstererek kendini en iyi halinde hissetmekten hoşlanıyorsun. Sadeliğinle şıklığı birleştirmek senin güçlü yanın.

Pürüzsüz bir duruluktasın!

srv.onedio.com

Sen her zaman fark edilmekten hoşlanan, tarzıyla ve karizmasıyla öne çıkan birisin! Bakımına büyük önem veriyorsun ve detaylara dikkat ediyorsun. Girdiğin her ortamda gözler senin üzerinde oluyor. Doğallık sana göre değil; siz bakımlı olmayı ve stilinizi her daim korumayı seviyorsunuz. Makyaj ve saçların her zaman kusursuz, bu özeni göstermeden evden çıkmak senin için düşünülemez bile. Güçlü ve iddialı görünümünle çevrendeki insanları etkiliyorsun.

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cansu ersan

Çok durusun