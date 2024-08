Narsistin Gizli Stratejisi: Köpek Islığı (Dog Whistle)

1) Acılarınıza, geçmiş yaralarınıza ve travmalarınıza göndermede bulunmak için köpek ıslığını çalar:

Narsist, geçmişte neyin sizi tetiklediğini, yaralarınızı ve travmalarınızı öğrendikten sonra bir tartışma sırasında veya toplum içinde bu konuları açarak huzursuz olmanıza neden olur.

Funda Hanım’ın yaşadığı bir örneğe bakalım:

“Arkadaşlarımız ve eşimle oturup yemek hakkında sohbet ederken bir anda ağlamaya başladım. Yüzüm kıpkırmızı oldu. Kimse durumu fark etmedi. Eşime hakaret edip histerik bir şekilde bağırarak odadan çıktım. Herkes benim çıldırdığımı düşünmüştü; oysa konu musakka yemeğine denk gelmişti. Musakka benim aşırı hassas olduğum bir konu. Babam ölmeden önce son kez musakka yemek istemişti ve en sevdiği bu yemeği, her yıl ölüm yıldönümünde yaparak babamı anıyorum. Geçen hafta eşimle bu yüzden büyük bir tartışma yaşamıştık. Babamın ölüm yıldönümünde her yıl musakka yemekten bıktığını, hatta nefret ettiğini söyleyerek bana hakaret etmişti. O gün masada eşimin en sevdiği yemeği de yapmıştım. Musakkayı ise kendim için yapmıştım. Eşim, dünyayı kıskandığı gibi ölmüş babamı da kıskanmıştı. O gün tüm mutfağı dağıtarak günümü mahvetmişti. Arkadaşlarımızla yemek sohbeti sırasında musakka konusu açılınca, yaşadığımız anılar tekrar aklıma geldi ve canım çok yandı. Etrafımızdaki insanlar bu yaşadıklarımızı bilmiyor; ancak eşim ve ben biliyoruz, bu konuyu açarak beni çok üzdü. Dikkatlice düşündüğümde babamı çok kıskandığını fark ettim. Babamın çok sevdiği şeyleri eşim nefret ederdi ve bunu toplum içinde sürekli dile getirirdi. Bu son ana kadar yaptığının çok insani, her şeyi sevmemenin normal olduğunu sanıyordum. Canım yansa da alttan alırdım.”

Dışarıdan bakıldığında normal görünebilir. Ancak biri yaranıza tuz basarsa, çok acı çekersiniz. Narsist ise bu tuzu 'şaka yaptım' ya da 'tuz iyidir' diyerek, toplum içinde kendini masum göstermeye çalışır.