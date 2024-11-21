Napolyon Ne Demiş? 777!

Peki o zaman, neden herkes günde otuz kez 777 demeye üşeniyor? E öyle olmalı, yoksa etrafımızdakilerle birlikte tepemize dolarlar yağardı. TL demiyorum malumunuz, o 777'nin getirisinin boyutu yürüyeceğimiz yolları kapatırdı, altın da başımızı yarabilir. En iyisi… Hisse senedi de olabilir ancak ne zaman satacağımızı bilmediğimizden belki değer kaybeder ve bizi ilk olduğumuz fakirliğimize geri getirebilir… Karar veremedim!

En iyisi 777 diyelim, nasıl olacaksa öyle olsun, gerisini evrene bırakalım! Çünkü evren bizim irade gösteremediğimiz yerlerde bize destek atan büyük kardeş gibi çalışır!

Matrix sistemi ve/veya aslında yaşamdaki her şey matematik üzerine kuruludur. Her frekansın bir rakamsal değeri vardır. Ancak bu frekanslara uyumlanmak kişinin kendi inanç sisteminden çıkmasını gerektirir.

Paranın kurtarıcı olmadığı, adım atamadığı şeyler için paranın yokluğunu suçlamaları, zenginliğin kurnazlık gerektirdiği, paranın insanı bozduğu, rahat etmek ve diğer bütün dertlerinin (ilişkilerdeki dertlerinin dahil) bitmesi için isa mesih gibi yeryüzünde tekrar canlanması gerektiği inançlarından sıyrılmayı…

Paraya kültürel ve zamansal olarak yüklediğimiz anlamlar aslında kişinin bireysel olarak yaşamda alması gereken yolları işaret eder. Tekamülü için insan, inandığı her tür fikirden ayrışmalı ve bu özgürlük içinde yaşamın bolluğunu tadabilmelidir. Ancak bazen bu bolluk insanoğlunun düşlediği “para” olmaz. Paranın bir güvenlik sağlayıcı olmaktan çıkıp kendi özüne bir kağıda dönüşmesi şeklinde vuku bulabilir. Böylelikle kişi yaşam enerjisin bolluğunda, en küçük kazanımdan keyif alan bir noktaya gidebilir.

Bu da basit bir düşünceyle, “haline şükretmek” olarak yorumlanabilir.

Oysa öyle değildir.

Olana teslim olmak olarak da yorumlanabilir, öyle de değildir.

Gerçek değerin ne olduğunu anlamak, başımıza kral ilan edip bizi yönetmesine izin verdiğimiz nesneyi krallıktan indirmek, gerçek değeri yaşamak demektir. Gerçek değer “yaşamaktır”. Yaşamı yaşamak bir koşula bağlı değildir, bir oluş halidir.

Burada teslimiyet de yoktur eylem olarak, şükür de yoktur.

Yaşamın tamamı şükrün kendisidir.

Kısayollar arayarak bypass edebileceğimizi sandığımız tekamül yolunun yeni oyuncaklarından biri sekanslar. Manayı anlamadan sekanslara giriş yaptığımızda bu kadim bilgiyi oyuncak kamyonlara dönüştürüyoruz.