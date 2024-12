Mutluluğun Formülleri Ne Kadar Bilimsel?

Bu stratejilerin etkinliği hala belirsizliğini koruduğu için, mutluluk ve iyi oluşu artırmaya yönelik uygulamaların etkisini inceleyecek iyi tasarlanmış, güçlü araştırmalara ihtiyaç var.

Kapsamlı ve nüfusu iyi temsil eden yeterli düzeyde araştırma olmadığı için, bu mutluluk stratejilerinin bilimsel anlamda işe yaramadığını söylemek bir yanılgı olabilir. Aynı nedenle işe yaradığını söylemek de bir yanılgı olabilir.

Belki de mutluluğun yargılayıcı olmak yerine; izleyici, gözleyici, araştırıcı ve tarafsız olmakla bir ilgisi vardır…

Yararlanılan Kaynak*

Not: Yazıda söz edilen araştırma bulguları bu bilimsel çalışmanın incelediği birçok bilimsel çalışmadan elde edilmiştir. Yazıda bilimsel bulgular derlenerek aktarılmıştır. Detaylı kaynak bilgisine bu çalışmanın kaynakça bölümünden ulaşılabilir.

