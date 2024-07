Mükemmel Günler (Perfect Days)’i Sevenlerin Mutlaka İzlemesi Gereken 14 Film

Luca Guadagnino'nun romantik draması, 1980'lerin İtalya'sında yaz tatili sırasında birbirlerine aşık olan iki gencin hikayesini konu alıyor. Mükemmel Günler gibi, Call Me by Your Name de ilk aşkın güzelliği ve kırılganlığı üzerine bir hikaye.