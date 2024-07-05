Mükemmel Günler (Perfect Days)’i Sevenlerin Mutlaka İzlemesi Gereken 14 Film

Chloé Zhao'nun filmi, Büyük Durgunluk sırasında her şeyini kaybeden ve bir gezgin olarak yaşamaya başlayan bir kadının hikayesini konu alıyor. Mükemmel Günler gibi, Nomadland da özgürlük, bağımsızlık ve açık yolların cazibesi üzerine bir meditasyon.