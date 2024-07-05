Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Mükemmel Günler (Perfect Days)’i Sevenlerin Mutlaka İzlemesi Gereken 14 Film

etiket Mükemmel Günler (Perfect Days)’i Sevenlerin Mutlaka İzlemesi Gereken 14 Film

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 12:01

Perfect Days aşıkları buraya! Eğer Perfect Days hayranıysanız ve onun gibi güzel ve keyifli filmler izlemek istiyorsanız çok doğru yerdesiniz. İşte mutlaka izlemeniz gereken o filmler!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. The Farewell (2019)

1. The Farewell (2019)

Lulu Wang'ın filmi, New York'ta yaşayan bir Çinli-Amerikalı kadının, kanser hastası büyükannesini ziyaret etmek için memleketine yaptığı yolculuğu konu alıyor. Mükemmel Günler gibi, The Farewell da aile, kültür ve yas gibi temaları inceliyor.

2. Nomadland (2020)

2. Nomadland (2020)

Chloé Zhao'nun filmi, Büyük Durgunluk sırasında her şeyini kaybeden ve bir gezgin olarak yaşamaya başlayan bir kadının hikayesini konu alıyor. Mükemmel Günler gibi, Nomadland da özgürlük, bağımsızlık ve açık yolların cazibesi üzerine bir meditasyon.

3. Inside Llewyn Davis (2013)

3. Inside Llewyn Davis (2013)

Coen kardeşlerin müzik draması, 1960'ların Greenwich Village folk müzik sahnesinde mücadele eden bir şarkıcı-söz yazarının hikayesini konu alıyor. Mükemmel Günler gibi, Inside Llewyn Davis de yaratıcı arayışın zorluklarına ve sanatın hayattaki rolüne dair bir meditasyon.

4. Two Days, One Night (2014)

4. Two Days, One Night (2014)

Dardenne kardeşlerin draması, fabrikadaki işini kaybetmemek için mücadele eden bir kadının hikayesini konu alıyor.Mükemmel Günler gibi, Two Days, One Night de sıradan insanların zorluklarına ve çalışma sınıfının mücadelelerine odaklanıyor.

5. Moonlight (2016)

5. Moonlight (2016)

Barry Jenkins'in draması, Miami'de büyüyen bir Afrikalı-Amerikalı gencin hikayesini üç bölümde anlatıyor. Mükemmel Günler gibi, Moonlight da kimlik, aidiyet ve sevginin karmaşıklığı üzerine bir bakış açısı sunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Manchester by the Sea (2016)

6. Manchester by the Sea (2016)

Kenneth Lonergan'ın draması, Boston'da yaşayan ve alkolik bir geçmişe sahip bir adamın yeğenini büyütme sorumluluğunu üstlenmesini konu alıyor. Mükemmel Günler gibi, Manchester by the Sea da yas, travma ve affetme gibi temaları inceliyor.

7. Call Me by Your Name (2017)

7. Call Me by Your Name (2017)

Luca Guadagnino'nun romantik draması, 1980'lerin İtalya'sında yaz tatili sırasında birbirlerine aşık olan iki gencin hikayesini konu alıyor. Mükemmel Günler gibi, Call Me by Your Name de ilk aşkın güzelliği ve kırılganlığı üzerine bir hikaye.

8. Lady Bird (2017)

8. Lady Bird (2017)

Greta Gerwig'in yarı otobiyografik komedi-draması, Sacramento'da yaşayan ve üniversiteye gitmek için evden kaçmaya çalışan bir genç kızın hikayesini konu alıyor. Mükemmel Günler gibi, Lady Bird da aile, büyüme ve bağımsızlık arayışı gibi konulara odaklanıyor.

9. Columbus (2017)

9. Columbus (2017)

Kogonada'nın draması, Columbus, Indiana'ya mimari araştırma yapmak için gelen genç bir adamın, kızıyla birlikte yaşayan bir kütüphaneciyle tanışmasını konu alıyor. Mükemmel Günler gibi, Columbus da küçük bir kasabanın sakin güzelliğine ve sıradan insanların karmaşık yaşamlarına bir bakış sunuyor.

10. Roma (2018)

10. Roma (2018)

Alfonso Cuarón'un yarı otobiyografik draması, 1970'lerin Mexico City'sinde bir ailenin ev hizmetçisi olan Cleo'nun hikayesini konu alıyor. Mükemmel Günler gibi, Roma da sınıf, aile ve siyasi değişim gibi önemli konulara ışık tutuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Frances Ha (2012)

11. Frances Ha (2012)

Noah Baumbach'ın komedi-draması, New York'ta bir dansçı olma hayalini kurarken yetişkinliğe adım atan genç bir kadının hikayesini konu alıyor. Mükemmel Günler gibi, Frances Ha da sıradan bir hayatın güzelliklerine ve hayal kırıklıklarına odaklanıyor.

12. Parasite (2019)

12. Parasite (2019)

Bong Joon-ho'nun kara komedi filmi, zengin ve fakir ailelerin evlerini ve yaşam tarzlarını karşılaştırmak için kontrast ve sembolizm kullanıyor.

13. Casablanca (1942)

13. Casablanca (1942)

Romantik bir savaş filmi, II. Dünya Savaşı sırasında Fas'ta bir araya gelen iki eski sevgilinin hikayesini anlatıyor. Film,ikonik sahneleri, güzel sinematografisi ve unutulmaz müziği ile tanınır.

14. 2001: A Space Odyssey (1968)

14. 2001: A Space Odyssey (1968)

Jüpiter'e bir görevdeki bir grup astronotun hikayesini anlatan bir bilimkurgu filmi. Film, çarpıcı görselleri, felsefi temaları ve gizemli atmosferiyle tanınır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın