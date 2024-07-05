Mükemmel Günler (Perfect Days)’i Sevenlerin Mutlaka İzlemesi Gereken 14 Film
Mükemmel Günler (Perfect Days)’i Sevenlerin Mutlaka İzlemesi Gereken 14 Film
Perfect Days aşıkları buraya! Eğer Perfect Days hayranıysanız ve onun gibi güzel ve keyifli filmler izlemek istiyorsanız çok doğru yerdesiniz. İşte mutlaka izlemeniz gereken o filmler!
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1. The Farewell (2019)
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2. Nomadland (2020)
3. Inside Llewyn Davis (2013)
4. Two Days, One Night (2014)
5. Moonlight (2016)
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6. Manchester by the Sea (2016)
7. Call Me by Your Name (2017)
8. Lady Bird (2017)
9. Columbus (2017)
10. Roma (2018)
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