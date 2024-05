Muhteşem Dizi This Is Us'dan Kendisi Gibi Kalbinizi Sımsıcak Yapacak 13 Şarkı

Bir dizi dramatik hiç bir şey anlatmayıp her bölümde bu kadar ağlatabilir, hemde içinizi sımsıcak yapabilir mi? Bedava terapi resmen! Kelimelerin kiyafetsiz kaldığı eşsiz dizi This Is Us'ı özleyenler için diziden 13 enfes şarkı seçtik!