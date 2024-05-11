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Muhteşem Dizi This Is Us'dan Kendisi Gibi Kalbinizi Sımsıcak Yapacak 13 Şarkı

etiket Muhteşem Dizi This Is Us'dan Kendisi Gibi Kalbinizi Sımsıcak Yapacak 13 Şarkı

ceren
ceren - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 15:16

Bir dizi dramatik hiç bir şey anlatmayıp her bölümde bu kadar ağlatabilir, hemde içinizi sımsıcak yapabilir mi? Bedava terapi resmen! Kelimelerin kiyafetsiz kaldığı eşsiz dizi This Is Us'ı özleyenler için diziden 13 enfes şarkı seçtik!

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1. Our House

2. Sufjan Stevens, "Death With Dignity" (Official Audio)

3. Blind Faith ~ Can't Find My Way Home ~ (Original Acoustic Version) HQ Audio

4. Uptight (Everything's Alright)

5. Watch Me

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6. The Wind

7. Goldspot - Come Talk To Me (Audio)

8. Alexi Murdoch - Someday Soon

9. Blues Run the Game (2001 - Remaster)

10. Because Of You

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11. Evergreen Cassette

12. Without you - Badfinger

13. We Can Always Come Back To This

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