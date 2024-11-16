16 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
16 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Abartılı kostümleri ve sivri dili ile sık sık gündeme gelen Murat Övüç, magazin gündeminin gözde isimlerinden bir tanesi. Ünlü isim bu kez bir sosyal medya kullanıcısının şikayeti ile gündeme geldi. İstanbul'da bir eğlence mekanı işletmecisi V.A. Övüç'e Instagram üzerinden bir eleştiride bulundu. Övüç ise sosyal medya kullanıcısına "Seni elbet bir yerde göreceğim, elimden kim alacak seni bakalım" cevabını verdi. Sosyal medya kullanıcısı Murat Övüç'ün kullandığı "Hadsiz, domez, aç köpek, ayakçı" kelimeleri için 3 kuruşluk tazminat davası açtı.
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En büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak bilinen Mike Tyson ve ünlü YouTuber Jake Paul karşılaşması bugün sabah saatlerinde gerçekleşti. Tüm dünyanın merakla takip ettiği karşılaşmanın galibi ise Jake Paul oldu. Ünlü isimlerin karşılaşmadan aldıkları ücret sosyal medyada gündem olurken ünlü ikilinin mücadelesine bir yorum da Survivor yarışmasından tanıdığımız Avatar lakaplı Atakan Arslan'dan geldi!
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisi için verdiği pozlar nedeniyle çok eleştirilmişti. Kaygılaroğlu, daha sonra verdiği pozlar için özür dilemiş ancak tepki toplamaya devam etmişti. Geçtiğimiz günlerde Taksim'de kameralara yakalanan Uraz Kaygılaroğlu'na yine sergi ile ilgili sorular yöneltildi. Ünlü oyuncu sergiyle ilgili sorulara isyan ederek "Beni rahat bırakın" dedi.
İlk bestesini 12 yaşında yapan ve 2000'li yıllardan itibaren en sevilen şarkıcılardan biri olan Nil Karaibrahimgil, şimdilerde konserlerine tam gaz devam ediyor. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde de Bostancı konseri ile yine sevenleriyle buluştu. Sahne kostümleri ile sık sık gündeme gelen Karaibrahimgil, Bostancı konserinde de yine tarzıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının sahne kostümü dillere fena düştü.
Nazlı Kayı ve Aslışah Alkoçlar yıllar önce çok yakın arkadaşlardı hatırlarsanız. O dönem Aslışah Alkoçlar Hakan Sabancı ile bir ilişki yaşamış ve Nazlı Kayı'nın da Hacı Sabancı ile tanışmasına vesile olmuştu. Daha sonra ise Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı ilişki yaşamaya başlamış, Kayı resmen Sabancı gelini olmuştu. Tam o dönemde Nazlı Kayı ile Aslışah Alkoçlar'ın dostluğu ise sona ermişti. Peki ünlü isimler neden küstü?
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2009 yılında başlayan Yetenek Sizsiniz Türkiye 9 sezon boyunca devam etmiş ve birçok yeteneği izleyici ile tanıştırmıştı. Kimi zaman yarışmacılar çok güldürmüş kimi zaman da jüri üyelerinin diyalogları izleyenleri kahkahaya boğmuştu. Yetenek Sizsiniz Türkiye jürisine renk katan isimlerden biri de Özgü Namal olmuştu hatırlarsanız. Namal'ın Eser Yenenler ile olan diyalogu ve ünlü ismin hazırcevabı sosyal medyada yeniden gündem oldu. Gelin, hatırlayalım!
Suların bir türlü durulmadığı Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde her gün yeni bir gelişme ortaya çıkıyor, yeni bir iddia ortaya atılıyor. Nara'nın L-Gante ile olan ilişkisinden sonra ikili arasında yaşananlar bir türlü bitmezken şiddet iddiaları ve boşanma davası açıldığı iddialarını konuşmuştuk. Bu kez de Icardi'nin erkek kardeşinin yaptığı paylaşım gündeme geldi. Gelin, Icardi'nin erkek kardeşi Guido Icardi'nin açıklamalarına birlikte bakalım!
Kerimcan Durmaz hakkında geçtiğimiz haftalarda akılalmaz iddialar ortaya atılmıştı. Almanya'da yaşayan Çağla Çetin isimli bir kadın, Kerimcan Durmaz'ın kendisini evlilik vaadiyle 180 bin Euro dolandırdığını iddia etmişti. Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Çetin'in ortaya attığı iddialar kafaları bir hayli karıştırmıştı. Sosyal medya hesabından duruma ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmayan Kerimcan Durmaz, YouTube kanalından paylaştığı videoda hakkında çıkan haberlerle ilgili yasal yollara başvuracağını söyledi. Gelin Kerimcan Durmaz'ın "itibar suikasti" olarak nitelendirdiği iddialara ve açıklamasına birlikte bakalım 👇
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi sahalardaki başarısının yanı sıra evliliğindeki çalkantılarla da konuşuluyor. Wanda Nara'yla yaşadığı ilişkinin iniş çıkışlarını kariyerine de yansıtan futbolcu geçtiğimiz haftalarda evliliğinde yaşadığı sorunun ardından sakatlanmıştı. Sezonu kapatıp Arjantin'e dönen Icardi Wanda Nara'nın kendisine yönelttiği suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, şiddet iddialarını yalanlayan futbolcu yine açtı ağzını yumdu gözünü. Wanda Nara'nın gerçek yüzünü gören Icardi'nin sözlerine gelin birlikte bakalım 👇
Eylül ayında Miami'de hayatını ani bir şekilde kaybeden Yeşilçam'ın efsanesi Ahu Tuğba sanat camiasını yasa boğmuştu. Uzun süre boyunca sağlık sorunlarıyla boğuşan ismin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi ise uzun bir zaman almıştı. Ölüm nedeni henüz bilinemeyen ismin otopsi raporunu geçtiğimiz gün kızı Anjelik açıkladı. 28 Eylül'de cenazesi gerçekleşen ismin ölüm nedeninin Hipertansif Kardiyovasküler hastalık olduğu öğrenilmişti. Bugün kameralara konuşan Anjelik, annesinin ölümünün ardından teşkilata döneceğini açıkladı.
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