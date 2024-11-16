Hazır Kış Mevsiminin Eli Kulağındayken Şimdiden Playlistinizde Olmayı Hak Eden 14 Şarkı
Hazır Kış Mevsiminin Eli Kulağındayken Şimdiden Playlistinizde Olmayı Hak Eden 14 Şarkı
Kış mevsimini sabırsızlıkla bekleyenler için yılın en güzel anları geldi. Adım adım kışın gelmesini beklerken müzik listemizi de unutmayalım ve kış mevsimine eşlik edecek en güzel şarkıları ekleyelim! ❄
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1. Fade Into You
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2. Dark Red
3. Sunsetz
4. Video Games
5. Silver Soul
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6. Call Me
7. Roslyn
8. Sextape
9. Advice
10. Thank You
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