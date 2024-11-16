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Hazır Kış Mevsiminin Eli Kulağındayken Şimdiden Playlistinizde Olmayı Hak Eden 14 Şarkı

etiket Hazır Kış Mevsiminin Eli Kulağındayken Şimdiden Playlistinizde Olmayı Hak Eden 14 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
16.11.2024 - 23:39

Kış mevsimini sabırsızlıkla bekleyenler için yılın en güzel anları geldi. Adım adım kışın gelmesini beklerken müzik listemizi de unutmayalım ve kış mevsimine eşlik edecek en güzel şarkıları ekleyelim! ❄

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1. Fade Into You

2. Dark Red

3. Sunsetz

4. Video Games

5. Silver Soul

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6. Call Me

7. Roslyn

8. Sextape

9. Advice

10. Thank You

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11. Sway

12. The Hills

13. Car's Outside

14. Arcade

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