Burada Yaşamak İmkansız: The Walking Dead Evreninin İçine Girmeye Bu 13 Şarkıyla Hazır Olun
Burada Yaşamak İmkansız: The Walking Dead Evreninin İçine Girmeye Bu 13 Şarkıyla Hazır Olun
Hayal edince bile tüylerimizin ürperdiği bu evrende yaşadığınızı düşündüğünüzde kafanızın içinde korkunç bir senaryo canlandığına eminiz... Her şeye rağmen izlemesi inanılmaz keyif veren bu dizinin sadece televizyon dizisi olarak kalmasını ümit edelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Wires
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Little Dark Age
3. Salty Seas
4. Waiting Around To Die
5. Where Did You Sleep Last Night
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Take Us Back
7. Middle Of The Night
8. I'm a Man
9. Lazy Bones
10. Civilian
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın