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Burada Yaşamak İmkansız: The Walking Dead Evreninin İçine Girmeye Bu 13 Şarkıyla Hazır Olun

etiket Burada Yaşamak İmkansız: The Walking Dead Evreninin İçine Girmeye Bu 13 Şarkıyla Hazır Olun

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
16.11.2024 - 23:38

Hayal edince bile tüylerimizin ürperdiği bu evrende yaşadığınızı düşündüğünüzde kafanızın içinde korkunç bir senaryo canlandığına eminiz... Her şeye rağmen izlemesi inanılmaz keyif veren bu dizinin sadece televizyon dizisi olarak kalmasını ümit edelim.

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1. Wires

2. Little Dark Age

3. Salty Seas

4. Waiting Around To Die

5. Where Did You Sleep Last Night

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6. Take Us Back

7. Middle Of The Night

8. I'm a Man

9. Lazy Bones

10. Civilian

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11. Hold On

12. Maybe

13. Heavy Games

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