Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Magazin skandalı denince akıllara gelen, bir dönem medyanın ilgi odağı olmasının yanı sıra şimdilerde kurduğu minik ailesiyle dikkat çeken Paris Hilton'u duymayan yoktur. Geçtiğimiz sene Kasım ayında kızını kucağına alan Hilton 11 Kasım günü London'un 1. yaş gününü kutladı. Ünlü ismin kızını ve annesiyle benzerliğini görenler ise resmen mest oldu!
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Oyunculuğa erken yaşta başlayan ardından da müzik kariyerindeki gelişmelerle kazandığı ünü katlayan Selena Gomez şimdilerde aşk hayatıyla gündemde. Eski sevgilisi Justin Bieber'ın yapımcı arkadaşı Benny Blanco'yla aşk yaşıyor kendisi şu sıralar. Beklenenden uzun süredir birlikte olan, hatta aşklarını evlilikle taçlandıracakları söylenen çiftimiz ise hazırlıklara başlamış bile. Pinkvilla tarafından yayınlanan bir haberde, Selena Gomez'in erkek arkadaşı Benny Blanco ile merakla beklenen düğünü için planlama aşamalarına başladığı ve sürpriz bir nişanın gerçekleşeceği söylendi.
Şu sıralar çıkarttığı güzellik markasına ve oyunculuğa odaklanan Selena Gomez aşk hayatıyla da gündeme geliyor. Şöhret dolu yıllara adım attığından beri kendisini izleyen gözler tarafından eleştirilen ünlü şarkıcı sık sık manşetlere yerleşiyor. İlişkisiyle, tarzıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla tepki alan isim ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti. Gomez, çekimde tercih ettiği ceketin büyüklüğüyle dillere düştü. X kullanıcılarının Selena Gomez'e yaptıkları benzetmelere gelin birlikte bakalım 👇
Angelina Jolie ve Brad Pitt, ''Mr. and Mrs. Smith'' filmindeki partnerlikleriyle hafızamıza kazınmıştı. İkili film partnerliğinin yanı sıra gerçek hayatta da birliktelik sürdüren ve Hollywood'un ikonikleşen bir çifti haline gelmişti. 2014 yılında evlenen çift ne yazık ki 2016'da resmen boşanmıştı. Boşannma kararıyla birlikte ardı arkası kesilmeyen bir kaosa sürüklenen çiftten yeni bir haber geldi. İkili, yılan hikayesine dönen Miraval davasıyla yine gündeme geldi.
"The Office" dizisiyle hafızalara kazınan John Krasinski People dergisi tarafından 2024'ün 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçildi. Dünyaca ünlü oyuncunun bu unvanın en yeni sahibi olduğu Salı günkü “The Late Show with Stephen Colbert” programında açıklandı. Dergi ayrıca Krasinski'nin yer aldığı yeni kapağın bir fotoğrafını da sosyal medyadan paylaştı. Ünlü oyuncu samimiyet dolu açıklamalar yaparken, konu bizim ülkemizde de gündem oldu elbette. Kimileri bu karara tam destek verirken kimileri de pek hoşnut olmadı.
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Amerikalı dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, şarkıları, ikonik sahne şovu ve kostümleriyle 90'lı yıllardan bu yana her dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi olmayı başardı. Eğlence endüstrisinin bir ikonu haline gelen Lopez, bir süredir yaşadığı aşkla da gündeme geliyordu. Yakın zamanda Ben Affleck ile yollarını ayıran dünyaca ünlü ismin ayrılığın ardından geçirdiği stil değişimi moda dünyasına damgasını vurdu. Stilini geliştirdiği düşünülen Lopez'in Affleck ile ayrılığı yabancı basında da moda dünyasında da ''en sevilen ayrılık'' olarak lanse edildi. Haydi gelin, dünyaca ünlü yıldızın değişen stiline birlikte göz atalım!
Selena Gomez'in biricik sevgilisi Benny Blanco, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Blanco, özellikle tarzı ve paylaşımları ile dikkat çekiyor. Ojeleri, giyim tarzı ve açıklamaları ile kimi zaman çok eleştirilen Blanco, Selena Gomez ile yaşadığı ilişkiyle de zaman zaman tepki topluyor. Bu kez PEOPLE Dergisi tarafından "2024'ün Yaşayan En Seksi Erkekleri"nden biri seçilen Blanco, goygoycuların diline fena düştü.
Ünlü Amerikan model ve oyuncu Megan Fox, Jennifer's Body, Till Death ve Transformers serisi gibi birçok ikonik yapımda yer almış ve başarılı oyunculuğuyla dünya çapında adından söz ettirmeyi başarmıştı. Fox, şimdilerde ise modellik kariyerine doğru bir eğilim sergiliyor ve çeşitli markalarla bir arada çalışıyor. Başarılı yıldızın iş hayatı kadar aşk hayatı ve sansasyonel açıklamaları da magazin gündemini bir hayli meşgul eden konulardan. Kendisi 2010 yılında aktör Brian Austin Green ile evlendi ve çiftin üç çocuğu oldu. Şimdilerde ise Megan Fox, rapçi Machine Gun Kelly ile beraber. Fox, dün yaptığı bir paylaşımla sürpriz dolu açıklamalarına bir yenisini eklemiş oldu. Ünlü yıldız, Gun Kelly ile beraber bebek beklediklerini duyurdu.
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