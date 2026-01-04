Monroe Doktrini: ABD’nin Arka Bahçe Manifestosu ve Maduro’dan Sonra Dünyanın Yeni Yüzü

Bugün Venezuela’da yaşananlar, Monroe Doktrini’ni tozlu bir tarih sayfasından çıkarıp yeniden önümüze koyuyor. Maduro’nun yıllardır süren iktidarı, ağır ekonomik kriz, kitlesel göç, enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve uyuşturucu trafiğiyle birleşince, Caracas sadece bir başkent değil, büyük güçlerin hesaplaştığı bir sahne haline geldi.

ABD, bu süreçte önce yaptırımlarla, sonra ekonomik abluka, uluslararası izolasyon ve nihayet açık baskı politikasıyla Maduro yönetimini sıkıştırdı. Maduro ise buna Rusya, Çin ve İran gibi aktörlerle siyasi, askeri ve ekonomik bağlantılar kurarak yanıt verdi; petrol anlaşmaları, kredi paketleri, savunma iş birlikleriyle kendine alan açmaya çalıştı.

Gelinen noktada, ABD’nin Maduro’ya dönük sert hamleleri –hava saldırıları, yakalama operasyonu, ağır suçlamalar eşliğinde yargılama süreci– iki şeyi aynı anda gösteriyor. Birincisi, ABD hâlâ Latin Amerika’yı başka güçlerle paylaşılacak bir etki alanı olarak görmüyor; Monroe Doktrini’nin “burada son sözü biz söyleriz” cümlesi, biçim değiştirmiş ama içeriğini korumuş durumda. İkincisi ise Rusya ve Çin’in, Washington’un tarihsel reflekslerinin en sert olduğu bölgede, son kertede sınırlı bir koruma sağlayabildiği gerçeği.

Rusya ve Çin’e Güvenmek Neden Yanlış Okuma?

ABD’nin dış politikasını eleştirirken en sık düşülen tuzaklardan biri, Rusya ve Çin’i otomatik olarak “karşıt kutupta duran, dolayısıyla daha masum” aktörler gibi görmek. Oysa her üçü de temelde aynı oyunu, farklı araçlarla oynuyor: Güç siyasetini.

Rusya, Sovyet sonrası alanda, Orta Doğu’da, Afrika’da ve nihayet Ukrayna’da askeri ve siyasi nüfuzunu genişletmeye çalışarak kendi versiyonunu inşa ediyor. Çin, limanlar, otoyollar, enerji hatları, kredi mekanizmaları ve Kuşak-Yol Projesi üzerinden ekonomik bağımlılık ilişkileri kurarak daha sessiz ama en az o kadar derin bir etki üretmeye gayret ediyor.

Maduro örneği ise şunu gösteriyor: Rusya ve Çin’le kurulan ittifaklar, ABD gibi bir aktörün arka bahçe olarak gördüğü coğrafyada nihai güvenlik ve siyasal garanti üretemiyor. Venezuela, Washington için sadece bir enerji dosyası ya da uyuşturucu rotası meselesi değil; Monroe Doktrini’nin iki yüzyıllık alışkanlıklarıyla şekillenmiş bir nüfuz alanı.

Bu nedenle, Maduro vakasını Rusya için doğrudan bir emsal saymak yanlış olur. ABD aynısını Putin’e yapmaz, yapamaz. Aradaki temel fark, Rusya’nın nükleer kapasitesi ve küresel güç dengesi. ABD, Latin Amerika’da rejim değişikliğini göze alabilir; ama nükleer bir güçle aynı şiddette bir bilek güreşini göze aldığı anda dünya siyasetinin maliyeti kategorik olarak değişir. Bu fark, Maduro dosyasının Rusya’ya kopyala-yapıştır biçimde taşınamayacağını gösteriyor.