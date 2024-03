Mervegül Bayer'in Annesi "Her Şey Bununla Başladı, Şimdi Burada Bununla Bitecek" Diyerek Gelinliği Yaktı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 yıl önce boşandığı polis memuru Mustafa Yıldır (41) tarafından 6 Mart'ta öldürülen Mervegül Bayer'in (31) annesi Hatice Kurt, sokak ortasında kızının gelinliğini 'Her şey bununla başladı, şimdi her şey burada bununla bitecek' diyerek ağıt yakıp, benzin dökerek ateşe verdi.