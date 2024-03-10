Mervegül Bayer'in Annesi "Her Şey Bununla Başladı, Şimdi Burada Bununla Bitecek" Diyerek Gelinliği Yaktı!

Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Yıldır, 1 yıl önce boşandığı, ikinci eşi Mervegül Bayer ile konuşmak için buluştu.

Bir süre konuşan Yıldır ile Bayer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldır, tabancasıyla Mervegül Bayer’e ateş etti. Mustafa Yıldır, daha sonra aynı tabancayla kendi başına da ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yıldır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özel bir şirkette satış danışmanı olarak çalışan Mervegül Bayer ise ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.