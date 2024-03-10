Mervegül Bayer'in Annesi "Her Şey Bununla Başladı, Şimdi Burada Bununla Bitecek" Diyerek Gelinliği Yaktı!
Mervegül Bayer'in Annesi "Her Şey Bununla Başladı, Şimdi Burada Bununla Bitecek" Diyerek Gelinliği Yaktı!
Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 yıl önce boşandığı polis memuru Mustafa Yıldır (41) tarafından 6 Mart'ta öldürülen Mervegül Bayer'in (31) annesi Hatice Kurt, sokak ortasında kızının gelinliğini 'Her şey bununla başladı, şimdi her şey burada bununla bitecek' diyerek ağıt yakıp, benzin dökerek ateşe verdi.
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Olay, 6 Mart Perşembe günü sabah saatlerinde ilçenin Yenice Mahallesi’ndeki hemzemin geçidin yakınlarında meydana geldi.
Mervegül Bayer’in cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Kızını cinayete kurban veren acılı anne Hatice Kurt, akşam saatlerinde sokağa çıkıp, kızının gelinliğini benzin dökerek ateşe verdi.
Kızının gelinliğini ateşe verdikten sonra ağıt yakan anne Hatice Kurt, genç kızlara da nasihatte bulunarak şunları söyledi:
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