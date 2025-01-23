Merhamet Yorgunuyuz Biz

Merhamet yorgunluğunun kavramsal olarak ortaya çıkışı 90’lı yıllara dayanır. Hemşirelik gibi bakım vermeye dayalı işlerde çalışan insanların tükenmişlik duygularını tanımlamak için bilim dünyasında kullanılmaya başlanmıştır. Bu mesleklerdeki kişilerin güçlü ve empatik yönelimle birlikte çok sayıda travmatize bireyle çalışmalarının olumsuz sonuçları şeklinde tanımlamalar bulunur. Bakım mesleğinde olanların empati hissetme ve ifade etme konusunda büyük bir kapasiteye sahip oldukları ve merhamet yorgunluğu için daha fazla risk altında oldukları biliniyor. İnsanlar, doğası gereği empatiktir ve bu nedenle bakım veren konumlarda olan kişiler hem duygusal hem de fiziksel olarak, diğer insanlara kıyasla bundan daha fazla zarar görebilir. Travmatize olmuş veya acı çeken bir kişiye yardım etmekten kaynaklanan stres, kendini koruma önlemi olarak gelişen merhamet yorgunluğu ile sonuçlanabilir. Tükenmişlik, umutsuzluk ve merhamet yorgunluğu genellikle birbiriyle bağlantılıdır ve birbirini taklit eder.*

Günümüze geldiğimizde merhamet yorgunluğunun birçok konuyla ilişkili olduğunu görüyoruz. Medya içerikleri ve tekrarları, merhamet yorgunluğuna aracılık eden toplumsal sistemlerin başında geliyor. Toplumsal sorunlara yönelik halkın endişesinin uyuşması şeklindeki tanımlar, bir noktada medya ile ilişkilendirilmek durumundadır. Yalnızca medya aracılığıyla felaketlere ve insan acısına maruz kalmak, artık kamu bilincini yükselten bir faktör değildir çünkü, şiddete ve acıya aşırı düzeyde maruz kalmak duyuları köreltiyor. Kayıtsızlık duvarını inşa ediyor.**

Merhamet yorgunluğu genellikle empatiden kaynaklanan duygusal bir tepkidir. Olaylar karşısında aşırı uyarıldığımızda empatik tepkilerimiz istemsizce farklı şekillerde ve düzeylerde ortaya çıkabilir. Kişiler yaklaşma veya kaçınma davranışlarında bulunabilirler. Örneğin ölümcül hastaların bulunduğu odalardan olabildiğince uzaklaşmaya çalışan hemşireler üzerinde yürütülen araştırmalar, bu aşırı uyarılma hipotezini destekler. Kimi aşırı uyarılma durumunda empati, ne yardım etme ne de kaçınma şeklinde sonuçları ortaya çıkarır.** Empati temelli stres, dolaylı olarak travmaya maruz kalmanın empatik deneyimle birlikte gerginlik yarattığı bir travma sürecidir. Örneğin, dezavantajlı bir mahallede çalışan lise öğretmeni, marjinal ve 'risk altındaki' gençlerle zaman içindeki deneyimleri yoluyla dolaylı travma yaşayabilir. Şiddet, aşırı yoksulluk, suç hikayelerini duymanın bir sonucu olarak; istismarın fiziksel belirtilerine tanık olmak veya gözlemlemek şeklinde gerçekleşir. Bu deneyim sonucunda, öğretmen dünyayı daha az adil bir yer olarak görebilir, çalışmalarını anlamsız bulabilir veya umudunu kaybedebilir. Farklı sonuçlarda ise, zamanla birden fazla pasif travmaya maruz kalan insanların travmaya karşı duyarsızlaştığını ve empati azalmaları yaşadığını görebiliriz.***

İnsanlar olaylar karşısında kendilerini güçsüz hissettiklerinde tükenmişlik daha da büyük bir risk olarak karşımıza çıkar. Kişiler o olayla ilgili yapabilecekleri hiçbir şey olmadığı hissine kapılırlar. Durum umutsuz görülür ve hiçbir şeyin değiştirilemeyeceği düşünülür. Sonucunda, bu sorunun çok büyük olduğu ve değiştirmeye çalışmanın anlamsız olduğu inanışı yerleşir. İleri boyutlarında, başkalarının ihtiyaçlarına karşı soğuk bir kayıtsızlık ve başkalarının duygularının duygusuz bir şekilde göz ardı edilmesi gibi tutumlar görülebilir.**