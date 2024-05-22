Mehmet Şimşek'in Çalışması Ortaya Çıktı: Kâr Etmese de Tüm Şirketlere Yüzde 15 Vergi Geliyor!
Mehmet Şimşek'in Çalışması Ortaya Çıktı: Kâr Etmese de Tüm Şirketlere Yüzde 15 Vergi Geliyor!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaleti sağlayacaklarına yönelik açıklamalar yaparken, bir süredir üzerinde çalışılan 'asgari kurumlar vergisi' detaylarına Ekonomim ulaştı. Detaylara bakıldığında, şirketlerin kâr etmese de yüzde 10-15 arası asgari vergi ödeyeceği dikkat çekti.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uzun süredir vergilerle ilgili sorulara "adalet" vurgusuyla cevap veriyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu çalışmayı yapmasının nedeni ise kurumlar vergisinin yüzde 25 olmasına karşın istisnalar nedeniyle ödenen oranın yüzde 13-15 bandına düşmesi oldu.
Asgari kurumlar vergisi uygulanması hayat geçerse, mükelleflerin kâr ya da zarar durumuna bakmadan yüzde 10 ila 15 arasında bir oranda ödenecek.
Bakan Şimşek’in bahsettiği "küresel asgari kurumlar vergisi" de çok uluslu şirketlerde daha az vergi ödemek amacıyla yapılan şirket merkezini vergi oranları düşük ülkelerde bulundurmak gibi uygulamalar da bypass edilmiş olacak.
"İstisnalar gözden geçirilsin"
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