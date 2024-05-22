Mehmet Şimşek'in Çalışması Ortaya Çıktı: Kâr Etmese de Tüm Şirketlere Yüzde 15 Vergi Geliyor!

Mevcut halinde Kurumlar Vergisi Kanunu’nda 'istisnalar' başlıklı 5. maddede yaklaşık 30 istisna görülüyor.

Bakan Mehmet Şimşek, bir süre önce yaptığı açıklamada, 'vergi istisnalarını yeniden ele alacaklarını' belirtmişti. Bakanlığın çalışmasında, istisnaların kaldırılacağı yani 'yararlanılan istisna tutarı ne olursa olsun' yüzde 10 ila 15 oranında vergi uygulanmasıyla 'her istisna için ayrı düzenleme yapma zorunluluğu' da ortadan kaldırılacak.