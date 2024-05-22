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Mehmet Şimşek'in Çalışması Ortaya Çıktı: Kâr Etmese de Tüm Şirketlere Yüzde 15 Vergi Geliyor!

Mehmet Şimşek'in Çalışması Ortaya Çıktı: Kâr Etmese de Tüm Şirketlere Yüzde 15 Vergi Geliyor!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
22.05.2024 - 17:38

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaleti sağlayacaklarına yönelik açıklamalar yaparken, bir süredir üzerinde çalışılan 'asgari kurumlar vergisi' detaylarına Ekonomim ulaştı. Detaylara bakıldığında, şirketlerin kâr etmese de yüzde 10-15 arası asgari vergi ödeyeceği dikkat çekti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uzun süredir vergilerle ilgili sorulara "adalet" vurgusuyla cevap veriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uzun süredir vergilerle ilgili sorulara "adalet" vurgusuyla cevap veriyor.

Son katıldığı yayınlardan birinde de Şimşek'in bahsettiği 'Asgari Kurumlar Vergisi' nedir diye bakıldığında, 90’lı yıllarda Türkiye’de uygulandığı görüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu çalışmayı yapmasının nedeni ise kurumlar vergisinin yüzde 25 olmasına karşın istisnalar nedeniyle ödenen oranın yüzde 13-15 bandına düşmesi oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu çalışmayı yapmasının nedeni ise kurumlar vergisinin yüzde 25 olmasına karşın istisnalar nedeniyle ödenen oranın yüzde 13-15 bandına düşmesi oldu.

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, Yeni Ekonomi Danışmanlık Kurucu Ortağı Nazmi Karyağdı, yüzde 25 olan kurumlar vergisinin beyan edilen matrah ile ödenen vergi tutarını gösteren 'efektif vergi oranı' yüzde 13-15 bandına gerilediğini açıkladı.

Asgari kurumlar vergisi uygulanması hayat geçerse, mükelleflerin kâr ya da zarar durumuna bakmadan yüzde 10 ila 15 arasında bir oranda ödenecek.

Asgari kurumlar vergisi uygulanması hayat geçerse, mükelleflerin kâr ya da zarar durumuna bakmadan yüzde 10 ila 15 arasında bir oranda ödenecek.

Mevcut halinde Kurumlar Vergisi Kanunu’nda 'istisnalar' başlıklı 5. maddede yaklaşık 30 istisna görülüyor. 

Bakan Mehmet Şimşek, bir süre önce yaptığı açıklamada, 'vergi istisnalarını yeniden ele alacaklarını' belirtmişti. Bakanlığın çalışmasında, istisnaların kaldırılacağı yani 'yararlanılan istisna tutarı ne olursa olsun' yüzde 10 ila 15 oranında vergi uygulanmasıyla 'her istisna için ayrı düzenleme yapma zorunluluğu' da ortadan kaldırılacak.

Bakan Şimşek’in bahsettiği "küresel asgari kurumlar vergisi" de çok uluslu şirketlerde daha az vergi ödemek amacıyla yapılan şirket merkezini vergi oranları düşük ülkelerde bulundurmak gibi uygulamalar da bypass edilmiş olacak.

Bakan Şimşek’in bahsettiği "küresel asgari kurumlar vergisi" de çok uluslu şirketlerde daha az vergi ödemek amacıyla yapılan şirket merkezini vergi oranları düşük ülkelerde bulundurmak gibi uygulamalar da bypass edilmiş olacak.

Düzenlemede, cirosu 750 milyon Euro ve üzerinde olan şirketlerin merkezinin olduğu ülkedeki vergi oranına bakılmadan yüzde 15 kurumlar vergisi ödemesi öngörülüyor.

"İstisnalar gözden geçirilsin"

"İstisnalar gözden geçirilsin"

TEPAV Program Danışmanı Hakan Yılmaz da değerlendirme notu yayımlayarak istisnaların, toplam vergi gelirlerinin yüzde 25’ini oluşturduğuna dikkat çekerken, vergi sistemindeki istisna ve muafiyetlerin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi önerildi. Ayrıca vergilenmeyen veya kısmen vergilenen kayıt dışı kalan alanların ve özellikle kentsel rantların vergi kapsamına alınması önerisini de sundu.

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