Mehir Nedir? Mehir Ne Kadar ve Ne Zaman Verilir?

Mehir; evlenme sırasında erkeğin kadına vermesi gereken, para, mal veya sağladığı bir menfaat olabilir. Bu hediye, İslam hukukunda doğrudan kadının malı sayılır ve kadın, bu mal üzerinde tamamen söz sahibidir. Ehl-i Sünnet mezheplerinin tamamı mehrin kadının hakkı olduğunu kabul ederken, bazı mezhepler mehir olmadan yapılan nikahları geçersiz saymaktadır.

Dolayısıyla mehir, aynı zamanda hukuki ve dini bir sorumluluktur. Kadının rızasıyla ve evlilik sözleşmesinin bir parçası olarak kararlaştırılan mehir, evlilik kadar ciddi ve bağlayıcıdır.