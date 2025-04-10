Mehir Nedir? Mehir Ne Kadar ve Ne Zaman Verilir?
Mehir Nedir? Mehir Ne Kadar ve Ne Zaman Verilir?
Mehir kelimesini nikah masası öncesi ya da düğün hazırlıkları sırasında duymuş olabilirsiniz. Ancak ne olduğu, ne zaman verileceği ya da ne kadar olması gerektiği gibi sorular kafanızı karıştırdıysa yalnız değilsiniz. Çünkü İslam hukukuna göre mehri etkileyen pek çok durum var ve bunlar sanıldığından daha karmaşık olabiliyor. Kimi zaman evlenmeden önce verilmesi gerekirken, kimi zaman daha sonra verilmesi de mümkün olabiliyor. Peki mehir nedir ve mehir düğünden önce mi sonra mı verilir? İslam inancına göre mehir ne zaman verilmelidir?
İşte detaylar...
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Mehir Nedir?
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Mehir Ne Zaman Verilir? Mehir Nikah Öncesi mi Sonrası mı Teslim Edilmelidir?
Mehir Ne Kadar Olmalı? Hangi Mallar Mehir Olarak Verilebilir?
Mehir Hangi Durumda Kesinleşir ve Kadının Hakkı Haline Gelir?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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