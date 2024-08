Meclis'te Kanı Dökülen Milletvekili Konuştu: ''Alpay'ın Aramasını Beklemiyordum, Özür Dileyecek Biri Değil!''

Tamamen erkeklere ayrılmış, onların kontrolünde olan bir platformda kadın olarak barınmak, düşüncelerini aktarmak, fikirlerinin arkasında durup onlar için mücadele etmek başlı başına büyük bir zorluk. Siyaset çok eril bir alan. Bir de Türkiye’de politika; toplumdan yalıtılmış bir halde yani elitistlerin aktif olduğu bir platforma dönüşmüş durumda ne yazık ki.

'Toplum için siyaset yapıldığı' zannedilse de gerçek böyle değil. Kendi partimi bunun dışarısında tutuyorum tabii ki ama Türkiye halklarının çok sınırlı bir kesimi siyasetin içinde aktif yer alabiliyor ve ne yazık ki bu zümrenin çok azı kadınlardan oluşabiliyor.

- Sizin siyasete atılmanız nasıl oldu? Sonrasında hayatınızda neler değişti? Hemşire olduğunuzu biliyorum. Eski yaşantınızı özlediğiniz zamanlar da oluyor mu?

2015 senesinde milletvekilliği teklifi geldi, ani bir kararla kabul edip aktif siyasete adım attım. 10. seneye giriyoruz. Öncesinde de sendika alanında mücadeleme devam ediyordum, siyasetle hep iç içe idim aslında. 'Neler değişti?' demişsiniz. Çok şey değişti. Yaşadığım kent değişti, ilişkilerim, arkadaş çevrem değişmek zorunda kaldı. Çünkü zamanlamam değişti. Politika 'zamansız' bir şey ve de 'belirsiz'. Her an bir yere gitmeniz gerekebiliyor ya da her an ne kadar süreceğini bilmediğiniz toplantıların içinde olabiliyorsunuz.

Böyle baktığım zaman beni en çok zorlayan şey ailemden ve çocuklarımdan uzak kalmak oldu diyebilirim. Hâlâ da öyle. Eski hayatımı değil de eski düzenimi özlediğim zamanlar oluyor. Böyle zamanlarda da milletvekilliğine adım atarken hayalini kurduğum şeyleri -ideallerimizi- kendime hatırlatıyorum. İnsan o zaman yaptığı işin ne kadar büyük ve önemli olduğunu fark ediyor ve o zaman 'her şeye değer' diyebiliyor.