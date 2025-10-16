Alman Göz Bilimi Derneğine Göre Erkekler Yılda Kaç Kez Ağlar?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 16 Ekim 2025 Perşembe akşamı ilgi çekici bir psikoloji sorusuna yer verdi. Yarışmacıya “2009’da Alman Göz Bilimi Derneğinin yayımladığı bir araştırmaya göre, 13 yaşından sonra kadınlar bir yılda en çok 64 kez ağlarken erkekler için bu sayı bir yılda maksimum kaçtır?” sorusu yöneltildi. İnsan davranışları üzerine yapılan bu araştırma, izleyiciler arasında merak uyandırdı.