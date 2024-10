Liam Payne Kimdir? One Direction Üyesi Liam Payne Neden Öldü?

Liam Payne, X Factor yarışmasına ilk kez 2008 yılında solo olarak katıldı. Jüriler, ona 2 yıl sonra gelmesini önerdi. 2 yıl sonra 'Cry Me A River' şarkısıyla tekrar katılan Liam Payne, jüriden aldığı 4 evetle Boot Camp'a geçti.

Boot Camp'ta elenen Liam Payne, Nicole Scherzinger'ın tavsiyesi ile Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan ve Harry Styles ile One Direction isimli bir grup olarak yarışmaya tekrar katıldı.

X Factor'de finale kadar yükselen grup yarışmayı üçüncülükle bitirdi. Fakat yarışma sırasında da sonrasında da tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardılar.

One Direction'ın ilk albümü olan Up All Night, 18 Kasım'da piyasaya sürüdü, 2012 yılında grubun 2. stüdyo albümü Take Me Home yayınlandı. 2013 yılında Midnight Memories albümlerini çıkaran grup, dördüncü albümleri olan Four'u da 2014 yılında çıkardı.

One Direction, bütün dünyada büyük bir şöhrete ulaştı.