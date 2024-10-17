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Liam Payne Kimdir? One Direction Üyesi Liam Payne Neden Öldü?

Liam Payne Kimdir? One Direction Üyesi Liam Payne Neden Öldü?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
17.10.2024 - 10:56

Eski One Direction üyesi Liam Payne'den üzücü haber geldi. 31 yaşındaki genç şarkıcı, hayatını kaybetti. Liam Payne'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Payne'in ölümüyle ilgili araştırmalar sürüyor.

Peki Liam Payne kimdir, neden öldü?

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Liam Payne Kimdir?

Liam Payne Kimdir?

Liam Payne, eski One Direction isimli erkek müzik grubunun bir üyesidir. Liam Payne, ilk olarak X Factor adlı müzik yarışmasına tek başına katılmış, daha sonra Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson ve Niall Horan ile One Direction grubuna dahil olmuştur.

Liam Payne, One Direction grubunun dağılmasının ardından solo müzik kariyerine devam etmiştir.

Liam Payne Kaç Yaşında?

Liam Payne Kaç Yaşında?

Liam Payne,  29 Ağustos 1993'te dünyaya gelmiştir. Ünlü şarkıcı, 31 yaşındadır. Liam Payne, İngiltere'nin Wolverhampton şehrinde dünyaya gelmiştir. İki ablası vardır.

Liam Payne'in Müzik Kariyeri

Liam Payne'in Müzik Kariyeri

Liam Payne, X Factor yarışmasına ilk kez 2008 yılında solo olarak katıldı. Jüriler, ona 2 yıl sonra gelmesini önerdi. 2 yıl sonra 'Cry Me A River' şarkısıyla tekrar katılan Liam Payne, jüriden aldığı 4 evetle Boot Camp'a geçti. 

Boot Camp'ta elenen Liam Payne, Nicole Scherzinger'ın tavsiyesi ile Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan ve Harry Styles ile One Direction isimli bir grup olarak yarışmaya tekrar katıldı.

X Factor'de finale kadar yükselen grup yarışmayı üçüncülükle bitirdi. Fakat yarışma sırasında da sonrasında da tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardılar.

One Direction'ın ilk albümü olan Up All Night, 18 Kasım'da piyasaya sürüdü, 2012 yılında grubun 2. stüdyo albümü Take Me Home yayınlandı. 2013 yılında Midnight Memories albümlerini çıkaran grup, dördüncü albümleri olan Four'u da 2014 yılında çıkardı. 

One Direction, bütün dünyada büyük bir şöhrete ulaştı.

Liam Payne'in Çocuğu

Liam Payne'in Çocuğu

Liam Payne 2016 yılından beri İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Cheryl ile birlikteydi. Çift, 2017 tarihinde 'Bear' adını verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı.

Liam Payne Neden Öldü?

Liam Payne Neden Öldü?

31 yaşındaki şarkıcı Liam Payne, Arjantin'de hayatını kaybetti. Liam Payne, kaldığı otelin 3. katındaki balkonunundan düşerek hayatını kaybetti. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor...

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