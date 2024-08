Küresel Tehdit: Oyun Oynama Bağımlılığı

İncelenen çalışmalardan birkaçında özellikle eş zamanlı psikopatolojisi olan kişilerin sorunlu video oyun oynama tedavisinde duygu düzenleme stratejilerinin umut verici rolü vurgulanmıştır. Duyguları gözlemlemeye, anlamaya ve uygun şekilde düzenlemeye odaklanan tedavilerin, video oyunu oynama sorunları olan kişiler için uygun olduğu belirtilmiştir.

Araştırmaların sonuçları çarpıcı ve dikkate değerdir. Bunun yanında sınırlılıklarından da söz etmek gereklidir. Anket uygulamasına dayalı araştırmalardaki olası sistematik sorunlar, katılımcıların daha fazla erkek temsiline sahip olması, katılımcıların yaş gruplarının heterojen olması ve örneğin daha ileri yaştaki katılımcıların ayrı değerlendirmesinin bulunmaması gibi sınırlılıklar bildirilmiştir. Farklı uyruklara sahip katılımcılar üzerinde yürütülen araştırmalardaki farklı tanı kriterlerinin, sonuçları tartışmalı gösterebileceği düşünülmektedir. Bu türlü sınırlılıklar göz önünde bulundurulduğunda, cinsiyet ve yaş kriterlerini daha doğru temsil eden ve tanı kriterlerini daha titiz belirleyen araştırma sayısının artırılması önemlidir.

Bu çağın en kritik konularından biri bağımlılıklar gibi görünüyor. Madde kullanımı, alkol, yeme içme, alışveriş, oyunlar, sosyal medya gibi birçok yaşamsal alanda mücadele edilen şey aslında bağımlılık duygusudur. Farklı konulardaki bağımlılıklarla ilgili bilimsel verileri paylaşmaya devam edeceğiz.

