Küresel Tehdit: Oyun Oynama Bağımlılığı

Özellikle ergenlerde içsel duygu durum sorunları gözlenmiş ve buna ek olarak çoğu çalışmada psikopatoloji, ailevi ve sosyal sorunların varlığıyla ilişkilendirilmiştir. İncelemenin ana sonuçlarına bakıldığında video oyun oynama bağımlılığı ile duygu düzenleme sorunları arasında ilişkiler gözlenmiştir. Video oyunlarının duygusal ifadeyi bastırmak için kullanılan bir kaçış stratejisi olduğu bildirilmiştir.

İncelenen araştırmaların kapsamı sınırlı ve birçok konuda uzlaşma bulunmamıştır ancak en ortak uzlaşılan konu, duygu düzenleme ile sorunlu video oyun oynama arasında tespit edilen ilişki olmuştur. Duygu düzenleme süreçlerini ele alan çalışmalardan bazıları duygu farkındalığı ve kabul davranışına odaklanırken, bazıları da kaçınma gibi stratejilere odaklanmıştır. Bir bütün olarak ele alındığında, duygu düzenleme yetenekleri ve stratejileri, duyguların farkındalığı, duyguların anlaşılması, biliş-duygu etkileşimi süreçlerini kapsıyor. Duygu düzenleme sorunlarının altında, bireysel farklılıklar ve bağımlılık sorunları da dahil olmak üzere birden fazla psikopatolojik sorunun yatıyor olabileceği belirtilmiştir.

Duygu düzenleme stratejilerinde kadınların erkeklere oranla daha yüksek depresyon yanıtı verdiği bildirilmiştir. Erkekler daha baskılayıcı stratejiler kullanma eğilimindeyken, kadınlar uyumsuz düzenleme stratejilerini telafi etmeye daha meyillidir. Daha yakın tarihli çalışmalarda, yaştan bağımsız olarak hem erkeklerde hem de kadınlarda duygu düzenleme zorlukları ile bağımlılık davranışları arasında bir bağlantı olduğu doğrulanmıştır. Bu ilişki, özellikle bağımlılıkları olan bireylerde duygusal düzenleme mekanizmalarını hedefleyen terapötik müdahalelerin olumlu sonuçlarını vurgulayan çalışmalarda öne çıkmıştır. Madde bağımlılıklarında, bir maddenin etkisinin, kısmen de olsa duygusal düzenleme mekanizmalarındaki değişikliği açıklayabilmesi mümkündür. Sorunlu oyun oynama davranışı da öfkenin merkezi rol oynadığı bir bağımlılıktır ve duygu düzenlemesi üzerinde bu nedenle etkilidir.

Olan biteni kaçırma korkusu olarak tanımladığımız fomo ve sosyal medya kullanımında patolojik davranışlar da aynı şekilde duygu düzenleme sorunlarıyla etkileşim içerisindedir. Tüm bu konuları bir bütün şeklinde ele almakta fayda bulunur. Duygu düzenlemedeki sorunlar ile bağımlılık sorunları arasındaki önemli ilişki göz önüne alındığında, bu bozuklukların sorunlu oyun oynama ile yakın ilişkili olduğunu artık biliyoruz. Anksiyete, depresyon, intihar düşünceleri, girişimleri ve davranışları gibi sorunların duygusal düzenlemeyle ilişkisi göz önüne alındığında, patolojik oyun oynama ile bağlantılar daha dikkate değer görünüyor.

Diğer yandan duygu düzenleme süreçlerini iyileştirmek üzere eğitsel video oyunlarını oynayan kişilerin umut verici sonuçlarını gösteren araştırmalar da bulunmaktadır. Yani, oyun oynama eğitsel yönde tasarlanabilir veya oyun oynamanın patolojik olmadığı sürece kişilerin duygusal ifadelerinde ve düzenlemelerinde iyileştirici rolü de olabilir.

Sonuç olarak sorunlu video oyun oynama davranışı arttıkça duygu düzenlemede zorlanmalar artıyor. Bu süreçlere ilişkin anlayışımızı ilerletmek ve derinleştirmek suretiyle, daha açıklayıcı modellerin oluşturabileceği ve bu mekanizmaları etkili bir şekilde hedefleyen yeni terapötik ve önleyici alternatiflerin keşfedilebileceği ifade edilmiştir.

Duygu düzenleme sorunlarında, kişiler duygularının doğası hakkında net bir tanıma sahip değildir ve kabul süreçleri zorlayıcıdır. Ayrıca düşük öz yeterlilik görülür ve kişiler duygularını yönetme konusunda bir stratejiye sahip değildir. Sorunlu video oyun oynama davranışı gösteren kişilerde duyguları ifade etme, anlama ve düzenlemede zorlanma yaşadıkları bildirilmiştir.