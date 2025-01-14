Küresel Eğitim Ligi: Geleceği Yakalayan Sistemler

Singapur: Meritokrasi ve kişiselleştirilmiş öğrenme

Singapur’un eğitim sistemine baktığınızda, hemen 'meritokrasi' kavramı dikkatinizi çeker. Burada bireylerin başarıları, toplumsal arka planlarından bağımsız olarak değerlendirilir. 'Streaming' diye bir sistem var mesela; öğrenciler bireysel yeteneklerine ve öğrenme hızlarına göre gruplandırılıyor. STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) alanlarına yoğun bir vurgu yapılırken, iş birliğine dayalı bir öğrenme ortamı oluşturuluyor. Bu model, her çocuğun kendi hızında ve kapasitesinde en iyi şekilde öğrenmesine olanak sağlıyor.

Peki, bizde durum nasıl? Türkiye’de herkes aynı kalıba sıkıştırılmaya çalışılıyor. Kendi hızında öğrenemeyen çocuklar ya geri kalıyor ya da potansiyelini sergileyemiyor. Bireyselleştirilmiş öğrenme modellerine geçmek, eğitim sistemimizi daha adil ve etkili bir hale getirmez mi?

Güney Kore: 'Hagwon' ve ileri teknoloji entegrasyonu

Güney Kore’yi düşünelim. Orada 'Hagwon' adı verilen özel dershaneler neredeyse bir yaşam biçimi olmuş. Çocuklar okuldan sonra bu dershanelere gidiyor ve eksiklerini kapatıyor. Ancak bu dershaneler sadece akademik performansı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda teknoloji ile destekleniyor. Mesela, yapay zekâ tabanlı platformlar öğrencilerin eksiklerini anında tespit edip geri bildirim sağlıyor.

Türkiye’de teknolojiyi eğitimde ne kadar kullanıyoruz? Okullarımızın bir kısmında hâlâ temel altyapı eksiklikleri varken, teknoloji entegrasyonu hayal gibi görünüyor. Dijital dönüşümde geç kalmamak için 'akıllı sınıflar' ve yapay zekâ gibi yenilikleri bir an önce benimsememiz gerekmez mi?

Finlandiya: Fenomen tabanlı öğrenme ve eğitimde eşitlik

Bir de Finlandiya’yı ele alalım. Onların da farklı bir yolu var. 'Phenomenon-based learning' diye bir sistem inşa edilen. Bu modelde öğrenciler, gerçek dünya problemleri üzerine çalışıyor ve böylece eleştirel düşünme becerileri gelişiyor.

Ayrıca, Finlandiya’da eğitimde fırsat eşitliği o kadar güçlü ki, bir çocuğun başarısı ne yaşadığı bölgeye ne de ailesinin ekonomik durumuna bağlı. Tüm öğrenciler aynı kalitede eğitime erişebiliyor. Bizde ise şehir merkezindeki okullarla kırsal bölgelerdeki okullar arasında ciddi farklar var. Bu farkları kapatmadan nasıl eşit bir eğitim sağlayabiliriz? Finlandiya’nın modelinden ilham alarak kendi bölgelerimizde eşitliği sağlamayı hedeflemek çok mu uzak bir hayal?

Sonuç: Geleceğe geç kalmak istemiyorsak

Eğitim, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmamalı, aynı zamanda geleceğin belirsizliklerine de hazırlıklı olmalı. Einstein’ın bir sözü var: 'Sorunları, onları yarattığımız düşünce seviyesiyle çözemeyiz.' Tam da bu noktada, eğitim sistemimizi kökten değiştirmemiz gerektiği açık değil mi?

Singapur, Güney Kore ve Finlandiya’nın başarıları bize kılavuzluk edebilir ama burada önemli olan, bu modelleri yüzeysel bir şekilde kopyalamak yerine kendi kültürümüze uygun bir sistem geliştirmek. Eğer bireyselleştirilmiş öğrenme, dijital teknolojilerin etkin kullanımı ve eşitlik ilkelerini merkezimize alırsak, belki biz de eğitimde o arzuladığımız sıçramayı gerçekleştirebiliriz. Ama bunun için hemen harekete geçmemiz gerekiyor. Çünkü gelecek bizi beklemiyor.

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