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KPSS Geometri Sorularını Bulmaca Çözer Gibi Takır Takır Çözmenizi Sağlayacak 10 Şey

etiket KPSS Geometri Sorularını Bulmaca Çözer Gibi Takır Takır Çözmenizi Sağlayacak 10 Şey

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 12:01

Sayısal bir ders olan geometri, öğrenmek isteyenleri oldukça zorluyor. Geometri yalnızca işlem yapmaya değil, görmeye ve akıl yürütmeye dayalı bir derstir. Bu dersin pratiklerini sizin için paylaştık!

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1. Öncelikle en temelden başlayıp, temel kavramları iyi anlamalısınız...

Her şeklin kendine özgür bir formülü vardır. Üçgenler, dikdörtgenler, daire gibi geometrik şekillerin özelliklerini iyi kavramak soruları çözmede size büyük avantaj sağlar.

2. Geometri sayısal olsa da maalesef formülleri ezberlemelisiniz...

Üçgen alanı, çevresi, dörtgen alanı, çemberin çevresi ve alanı gibi temel formülleri ezberlemek soruları çözmeniz için size yardımcı olur. Bu sayede işlemlerinizi de jet hızıyla yapabilirsiniz.

3. Formüllerin mantığını anlamadan tabii ki ezber yapmak hiçbir işe yaramaz!

Geometri, temeli formüllere dayanan bir ders olduğu için öğrencileri formülleri ezberlemek zorunda fakat formülün ispatını bilmeden iş sadece ezberle kalırsa uygulamada büyük sıkıntı yaşayabilirsiniz.

4. Konuyu anladıktan sonra soru çözmelisiniz.

Geometri şekillerden oluştuğu ve mantık yürütmeye dayalı olduğu için öğrenciler genellikle konuyu tam anlamadan soru çözümüne geçiyor. Soruları çözememek de geometriye karşı bir önyargının kapılarını aralıyor...

5. Seviye seviye soru çözün.

Geometri çalışmaya başlamadan önce formülleri ezberlediğinize göre şimdi bu öğrendiklerinizi kolay bir testte uygulama vakti! Kolay, bilginizi uygulayabildiğiniz testlerden sonra seviyeyi arttırarak devam edin.

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6. Not tutarak ilerleyin.

Not tutmadan geometri çalışmak, boşa kürek çekmek demektir. Öğrendiğiniz her şeyi küçük bir deftere not ederek zorlandığınız an bu defterden yardım alabilirsiniz. Özellikle soru çözüm videolarında, sorunun nasıl çözüldüğünü adım adım not edin.

7. Yanlış yapmaktan asla korkmayın!

Geometri bir deneme-yanılma dersidir, bu yüzden öğrenmeye giden yolda bir sürü hata yapacağınızı kabullenerek işe başlayın. Öğrendikçe bu hatalar azalacak ve başarı kaçınılmaz olacak!

8. Soruların nasıl çözüldüğünü izleyerek öğrenin.

Geometride her soru tipine karşı yaklaşım farklıdır. Konuyu öğrendikten sonra tek başınıza soru çözmek bazen hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir. Öncelikle soru çözüm videoları izleyip, hangi soru nasıl çözülür onu öğrenmelisiniz.

9. Geçmiş sınav sorularını mutlaka çözmelisiniz.

Önceki yıllarda çıkmış soruları çözmek, bilgilerinizi esas sınav için değerlendirmenizi sağlar. Bu yüzden geçmiş sınav soruları altın değeri taşır, geometriyi öğrenmeden sakın çözmeyin...

10. Geometri çalışmadan önce önyargılarınızı bir kenara bırakmalısınız.

Gözünüzde büyüttüğünüz geometri, aslında sadece pratikten ibaret. Önyargı sadece ders çalışmanızı zorlaştıracak. Yapamadığınız dersin üzerine mutlaka gitmeli ve çabalamasınız. Şimdiden başarılar!

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