KPSS Geometri Sorularını Bulmaca Çözer Gibi Takır Takır Çözmenizi Sağlayacak 10 Şey

Not tutmadan geometri çalışmak, boşa kürek çekmek demektir. Öğrendiğiniz her şeyi küçük bir deftere not ederek zorlandığınız an bu defterden yardım alabilirsiniz. Özellikle soru çözüm videolarında, sorunun nasıl çözüldüğünü adım adım not edin.