KPSS Geometri Sorularını Bulmaca Çözer Gibi Takır Takır Çözmenizi Sağlayacak 10 Şey
KPSS Geometri Sorularını Bulmaca Çözer Gibi Takır Takır Çözmenizi Sağlayacak 10 Şey
Sayısal bir ders olan geometri, öğrenmek isteyenleri oldukça zorluyor. Geometri yalnızca işlem yapmaya değil, görmeye ve akıl yürütmeye dayalı bir derstir. Bu dersin pratiklerini sizin için paylaştık!
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1. Öncelikle en temelden başlayıp, temel kavramları iyi anlamalısınız...
2. Geometri sayısal olsa da maalesef formülleri ezberlemelisiniz...
3. Formüllerin mantığını anlamadan tabii ki ezber yapmak hiçbir işe yaramaz!
4. Konuyu anladıktan sonra soru çözmelisiniz.
5. Seviye seviye soru çözün.
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6. Not tutarak ilerleyin.
7. Yanlış yapmaktan asla korkmayın!
8. Soruların nasıl çözüldüğünü izleyerek öğrenin.
9. Geçmiş sınav sorularını mutlaka çözmelisiniz.
10. Geometri çalışmadan önce önyargılarınızı bir kenara bırakmalısınız.
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