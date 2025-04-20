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20 Nisan Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

20 Nisan Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.04.2025 - 21:22

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Sağlık Bakanlığı’ndan Yeni Düzenleme: Özel Hastanelerde Planlı Sezaryen Doğum Yasaklandı

Sağlık Bakanlığı’ndan Yeni Düzenleme: Özel Hastanelerde Planlı Sezaryen Doğum Yasaklandı

Süper Lig’de futbolcuların normal doğrumu teşvik eden pankartla maça çıkması çok konuşulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada pankartın doğru olduğunu söylemiş ve “Kadınları rencide edecek hiçbir durum yok” ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanlığı da normal doğum için harekete geçti. Bakanlığın yeni yönetmeliğinde, özel tıp merkezlerinde tıbbi gerekçe olmadan planlı sezaryen doğumlar yasaklandı.

Geçirdiği Kaza Sonucu Hastanelik Olan Berk Atan Vücudundaki Hasarı Tek Tek Açıkladı

Geçirdiği Kaza Sonucu Hastanelik Olan Berk Atan Vücudundaki Hasarı Tek Tek Açıkladı

Gönül Dağı dizisinin sevilen oyuncusu, Taner karakteriyle gönüllere taht kuran Berk Atan, geçtiğimiz cuma günü Eskişehir’de trafik kazası geçirdi. Durumu ağır olan ve apar topar hastaneye kaldırılan genç oyuncu, yaşananlarla hem ailesini hem de sevenlerini derinden sarstı. Neyse ki Instagram’dan yaptığı “Ben iyiyim” açıklaması hepimizin yüreğine su serpmişti. 

Son olarak yeni bir paylaşım yapan Atan, bu kez daha detaylı bilgiler verdi ve yaşadığı sürecin zorluğunu ilk kez bu kadar açık anlattı.

Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Werner Lorant Yaşamını Yitirdi

Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Werner Lorant Yaşamını Yitirdi

2001-2002 sezonunun ortasında Fenerbahçe'ye imza atan Werner Lorant, Fenerbahçe'de kısa süre kalmasına rağmen iz bırakmıştı. Yaklaşık bir yıllık görev süresinden sonra görevden alınan Alman teknik direktörü ülkemize üç kez daha gelmişti. 

Bir süre Almanya'da alt ligler ve amatörde görev yapan Lorant disiplinli kişiliği ile tanınıyordu. 1860 Münih'te efsane olan isim 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'yi Karıştıran İddialara Fahrettin Altun Sert Tepki Gösterdi

Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'yi Karıştıran İddialara Fahrettin Altun Sert Tepki Gösterdi

8 Şubat 2022’de KKTC’de öldürülen yasadışı bahis baronu Halil Falyalı’nın finans müdürü ve cinayet şüphelisi Cemil Önal, kaçtığı Hollanda’da 16 ay önce yakalanmıştı. Hollanda ve ABD istihbaratına 120 sayfa ifade vererek itirafçı olan Cemil Önal serbest bırakılmıştı. Cemil Önal, Ayşemden Akın'a verdiği röportajda çok ciddi iddiaları dile getirmişti.

Bu iddialara ve yayanlara İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan çok sert tepki geldi.

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol'a Mola Diyerek Veda Etti

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol'a Mola Diyerek Veda Etti

Son günlerin gündemdeki ismi Rasim Ozan Kütahyalı kariyeriyle ilgili yeni bir karar aldı. Kütahyalı, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol'a ara verdiğini açıkladı. Osman Gökçek'e kararını bildirdiğini söyleyen Kütahyalı, Osman Gökçek'in kendisine duygusal bir konuşma yaptığını söyledi. 

Kütahyalı, program arkadaşlarına tek tek başarılar diledi.

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Erhan Afyoncu’dan Nüfus Uyarısı: “Sonunda Felaket Kapıya Dayandı”

Erhan Afyoncu’dan Nüfus Uyarısı: “Sonunda Felaket Kapıya Dayandı”

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye’de hızlı düşen nüfus artış hızına dikkat çekti. Nüfus artış hızındaki düşüşün Türkiye için savaştan bile daha önemli bir tehdit olduğunu söyleyen Afyoncu, “ ŞanlıurfaVanŞırnakMardinMuşSiirtDiyarbakırBatmanAğrı ve Gaziantep gibi doğurganlık hızı yüksek illerimiz olmasa doğurganlık hızımız 1 çocuğa kadar inecek. Sonunda felaket kapıya dayandı” ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklu Yargılanmasına Tepki: “Bizi Cezaevine Buyur Ettiler”

Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklu Yargılanmasına Tepki: “Bizi Cezaevine Buyur Ettiler”

Eski TBMM Başkanı ve AKP’nin kurucularından olan Bülent ArınçEkrem İmamoğlu’nun tutuklu yargılanmasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte 28 Şubat’ta kendisinin de yargılandığını belirten Arınç, “Biz tutuksuz yargılandık. Sonra ceza kesinleşince bizi cezaevine buyur ettiler.” ifadelerini kullandı. 

Arınç sözlerini, “Konuşmalarından, hareketlerinden, siyasi duruş sergileyen insanlara tutuklama olmamalı. 5 kişinin katilini yargılamıyorsun ki sen!” diyerek tamamlamdı.

TRT ile İlgili Sert Çıkışıyla Gündem Olan Kubilay Aka Günler Sonra Yaşananlarla İlgili İçini Döktü

TRT ile İlgili Sert Çıkışıyla Gündem Olan Kubilay Aka Günler Sonra Yaşananlarla İlgili İçini Döktü

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun boykot çağrısına verdiği destek nedeniyle gözaltına alınması, sanat camiasında büyük yankı uyandırmıştı. Sosyal medyada hızla yayılan bu olayın ardından pek çok ünlü isimden tepkiler gelmişti. Ancak bu tepkiler arasında en sert ve en net olanı Kubilay Aka’dan gelmişti. Yakın arkadaşı olan Üzümoğlu’na verdiği destekle öne çıkan Aka, adliye önünde yaptığı açıklamalarla da çok konuşulmuştu. 

Son olarak İbrahim Selim’in programına konuk olan ünlü oyuncu, neden sessiz kalmadığını, ne hissettiğini ve bundan sonrasında ne yapılması gerektiğini samimi ifadelerle anlattı.

Nilperi Şahinkaya, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' Döneminde Bölüm Başı Ne Kadar Kazandığını Açıkladı!

Nilperi Şahinkaya, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' Döneminde Bölüm Başı Ne Kadar Kazandığını Açıkladı!

Başarılı oyuncu Nilperi ŞahinkayaFatih Altaylı’nın YouTube programına konuk oldu. Son olarak “Kral Kaybederse” dizisinde rol alan Şahinkaya, oyunculuğa adım attığı ilk yıllara dair samimi itiraflarda bulundu.

2010 yılında yayın hayatına başlayan ve bir döneme damgasını vuran “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde canlandırdığı Mesude karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Nilperi Şahinkaya, o dönem aldığı ücreti açıkladı.

Kimse Beklemiyordu: Premier Lig'de Şaşkınlığa Uğratan Olay

Kimse Beklemiyordu: Premier Lig'de Şaşkınlığa Uğratan Olay

Premier Lig’de Crystal Palace ile Bournemouth arasında oynanan maçta sıra dışı bir an yaşandı. Bournemounth forması giyen Justin Kluivert, rakibi Ismaila Sarr’ın şortunu indirdi. Futbol sahalarında pek sık rastlanmayan bu an, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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