Korkmaktan Korkma! Şüphe ve Hatalarla Gelişmek

“Çocuklarımızı da büyütürken onların duygularını oluştururken ve duygu boşluklarını doldururken, kalplerine yerleştirdiklerimize dikkat etmeliyiz. Baskı, eleştiri ve kontrol çocuk kalbine hata yapmaktan korkmak duygusunu yerleştirebilir.”

Psikologların bu tespiti karşısında değilim tabii ki. Her duygunun da zehir haline gelmesi dozuyla ilgilidir ya. Dozu da bu durumda ebeveynlere bağlıdır. Çocuğuna baskı yaparken çocuğun sınırlarına saygı duyarak yapmak, çocuğa yapılan eleştirinin yapıcısını kullanmak ince bir çizgidir. Yaptığın kontrolü anne kalbiyle gözünden sakınarak itinayla yaptığında zehir etkisi de yok olacaktır. Bunun sonucunda çocuğun hata yapmaktan korku duymasının, kuşku duymasının artık hiç sakıncası olmayacağı gibi yarar sağlayacaktır. O kalpteki hata yapma korkusu, insanı her daim tetikte tutar. Pişmanlığı azaltır, hep hazır ol da kalmasını sağlar. İnsanı “elinden gelenin en iyisini yap” konumunda sabitler.

İmam Gazali “Şüphe etmeyen hakikati bulamaz” derken belki canımız sıkılır belki içimiz ısınır ama gerçeğe yaklaşırız demek ister. “

Descartes’in “Eğer gerçeği bilmek istiyorsan, yaşamında bir kez olsun bütün şeyler hakkında şüphe et” sözü de Gazali’nin hakikati ile Descartes’in gerçeğini aynı noktada buluşturur.

Korkunun beyaz kan hücrelerini harekete geçirme özelliği bilimsel veridir. Beyaz kan hücreleri de hastalıklarla savaşmamızda ve bağışıklığımızı korumamızda yardımcı hücrelerdir. Öyleyse dozu iyi ayarlanmış korkunun faydası vardır. İçinde, dozunda kuşku barındıran korku, insanı sebepsiz ve sonuçsuz bir cesaretten daha güvenli bir ortamda dinç ve bilinçli tutar.