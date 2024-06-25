Köpek Seçimlerine Göre Karakterini Analiz Ediyoruz!
Köpek Seçimlerine Göre Karakterini Analiz Ediyoruz!
Patili dostlarımızın en sadık ve en sevimli olanlarından köpekleri baz aldığımız bir test ile karşınızdayız! Köpek seçimlerin bize karakterinle ilgili bir şeyler söyleyecek!
Bakalım karakter analizinde neler çıkacak? Öğrenmek için seni şöyle alalım. 👇
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1. Hiç düşünmeden şu köpeklerden birini seçer misin?
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2. Şu köpeklerden hangisi sana çok masum baktı?
3. Köpeklerin çok fedakar canlılar olduğunu biliyoruz. Peki sen güvende hissetmek için yanında hangi köpeği gezdirirdin? 🤪
4. Şu güzelliklerden hangisiyle çok yakın arkadaş olmak isterdin?
5. Zamanda geriye dönme şansın var ve çocukluğunda bir köpek sahipleneceksin diyelim. Bu köpeklerden hangisini sahiplenirdin?
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