Şimdi Milyoner'e Katılsan Ne Kadar Kazanırsın?
Şimdi Milyoner'e Katılsan Ne Kadar Kazanırsın?
Ekranların en sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı yine tüm hızıyla devam ediyor! Peki siz o koltukta otursanız ne kadar kazanırdınız? Genel kültürünüz ne kadar sağlam, stratejiniz ne kadar doğru? İşte şimdi bunu test etme zamanı! Hazırladığımız 12 soruluk testle hem eğlenecek hem de ne kadar “milyoner” olduğunuzu göreceksiniz.
Hadi bakalım sorular gelsinnn!!!
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1. 2.000 TL değerindeki soru: Ev ilanlarında evin genellikle hangisine ''yürüme mesafesinde'' olduğunda bahsedilmez?
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2. 5.000 TL değerindeki soru: Başkasının emeğiyle ortaya çıkmış bir şeyden yararlanan kişi, deyime göre ''hazıra'' ne yapmış olur?
3. 7.500 TL değerindeki soru: Genel ağ ortamında bilişim işlevlerini başarıyla kullanan, herhangi bir özelliğiyle dikkat çeken, kitleleri etkileme gücü olanlar genellikle kimlerdir?
4. 10.000 TL değerindeki soru: Başkarakterleri ''Nemo'' ve ''Dori'' olan animasyon filmlerinin Türkiye'deki sinemalarda gösterime girdiği adları hangi ifadeyle başlar?
5. 20.000 TL değerindeki soru: Hangisinin diğer adı ''basınçölçer''dir?
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6. 30.000 TL değerindeki soru: Madagaskar, Afrika kıtasının konum olarak neresinde bulunur?
7. 50.000 TL değerindeki soru: Türkiye'de 2023'te internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 52,4 iken kadınlarda bu oran yüzde kaçtır?
8. 100.000 TL değerindeki soru: Oxford Sözlüğü'nün 2024'te yılın kelimesi olarak seçtiği kelimenin Türkçesi nedir?
9. 200.000 TL değerindeki soru: ''Cerrah'' kelimesinin kökeni olan Arapça ''caraha'' ifadesi ne anlama gelir?
10. 300.000 TL değerindeki soru: ''Ne olduğu belirsiz'' anlamına gelen deyimin, TDK sözlüğüne göre doğru yazılışı hangisidir?
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11. 500 bin TL değerindeki soru: Usain Bolt, 2009'da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekorunu kırarken yarış boyunca kaç adım atmıştır?
12. 1.000.000 TL değerindeki soru: 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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