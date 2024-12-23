Şimdi Milyoner'e Katılsan Ne Kadar Kazanırsın?

Ekranların en sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı yine tüm hızıyla devam ediyor! Peki siz o koltukta otursanız ne kadar kazanırdınız? Genel kültürünüz ne kadar sağlam, stratejiniz ne kadar doğru? İşte şimdi bunu test etme zamanı! Hazırladığımız 12 soruluk testle hem eğlenecek hem de ne kadar “milyoner” olduğunuzu göreceksiniz.

Hadi bakalım sorular gelsinnn!!!